Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 30.08.2021 17:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.08.2021 17:26
    ABONE OL

    Müge Anlı canlı yayında o lafı duydu üstüne basarak savundu 'katlanamıyorum...!' Müge Anlı doğruya savunmaya devam 'adam olan...'

    O Türk televizyonlarının en güvenilen yüzü... atv ekranlarının Türkiye'ye mal olmuş ismi Müge Anlı, yeni sezonuyla bir döndü pir döndü. Oldukça yorucu geçen bir sezonu bıraktıktan sonra tatil yapan ancak tatilde de boş durmayan Müge Anlı, Türkiye'nin yüreğini yakan orman yangınları esnasında yine seferberlik ilan etmiş ve soluğu Antalya'da almıştı. Ve sonunda hasret bitti, Müge Anlı yeni sezon 30 Ağustos günü itibariyle ekranlara geri döndü. Büyükşen olayıyla açılışı yapan Müge Anlı çok eşliliğin Anadolu kültüründe olduğunu iddia eden avukata”Adam olanın bir tane eşi olur” dedi. Anlı’nın bu sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Müge Anlı, yeni sezonda da doğru olanı savunmaya devam edecek...

    Müge Anlı canlı yayında o lafı duydu üstüne basa basa savundu

    Müge Anlı canlı yayında o lafı duydu üstüne basarak savundu 'katlanamıyorum...!' Müge Anlı doğruya savunmaya devam 'adam olan...' Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, 30 Ağustos Pazartesi günü programının 14'üncü sezonunun ilk yayınına çıktı. Türkiye'nin en güvenilen isimlerinden biri olan Müge Anlı yeni sezonuna Türkiye'nin aylarca konuştuğu Büyükşen cinayeti ile başladı. Büyükşen cinayetinde merak edilenler tek tek ortaya çıkmaya devam ederken, cinayeti azmettirdiği öne sürülen Abdullah Başdemir'in avukatının söylediği sözler sonrası Müge Anlı tüm Türkiye'nin kanayan yaralarından birine parmak bastı. İşte detaylar...

    Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde 3 Eylül 2018 günü meydana gelen olayda, 3 çocuk sahibi Metin ve Nejla Büyükşen çifti, evlerine giren kar maskeli saldırgan tarafından vurularak öldürmüştü.Kızları Fatma Büşra Büyükşen ise katilin elinden kaçarak kurtulmuş, çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konuyu tekrar gündeme getirmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kurulmuştu.

    Özel ekip dosya üzerinde ve mahallede yaptığı çalışmalar sonucu operasyon için harekete geçmişti. Geçtiğimiz ay yapılan operasyonda; 25 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında olayın azmettirici olduğu belirtilen Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ile birlikte 5 kişi tutuklanmıştı.

    Tutuklulardan Mustafa Okşen ise geçtiğimiz haftalarda cezaevinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirmişti. Gözaltıların yapıldığı dönemde Abdullah Başdemir'in kendisine ''Senin canını sıkanları hallettirdim. Onları öldürttüm'' dediğini söyleyerek cinayetleri itiraf eden Esra Taş, aradan geçen 1 ayın ardından ifadesini geri çekerek suçlamaları reddetti.

    Öldürülen Büyükşen çiftinin oğlu Osman Büyükşen tüm bu gelişmelerin ardından bugün Müge Anlı canlı yayınına yeniden katılarak son durumu değerlendirdi.

        BAŞDEMİR'İN AVUKATI İDDİALARI REDDETTİ

        Canlı yayına katılan Abdullah Başdemir'in avukatı Yusuf Karataşlı, müvekkili ile Esra Taş'ın 2018'in ağustos ayında tanıştığını söylerken "cinayete azmettirme" iddiasını reddetti. Avukat Karataşlı Esra Taş'ın cinayetle bağlantısı olduğunu ancak müvekkilinin bu cinayetle bir ilgisinin olmadığını iddia etti.

        Ne olduysa buradan sonra oldu. Başdemir'in avukatı'nın çok eşliliği savunan sözleri üzerine Müge Anlı sinirlerine hakim olamadı.

        'Katlanamıyorum, düşündükçe inanamıyorum. Bunu toplum yapısı olarak kabul etmiyorum. Karısını döven adam buraya geliyor diyorum ki 'neden karını dövüyorsun?' diyor ki 'herkes dövüyor.'...

        Hayır, herkes karısını dövmüyor. Herkesin yanında bilmem kaç tane kadın yok! Adam olanın yanında bir tane kadın olur, ona da sahip çıkar.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İstanbul’da ulaşım kabusu! Tramvay bozuldu, otobüsün...
        Haberler Magazin Müge Anlı canlı yayında o lafı duydu üstüne basarak savundu 'katlanamıyorum...!' Müge Anlı doğruya savunmaya devam 'adam olan...'
            SON DAKİKA