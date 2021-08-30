Müge Anlı canlı yayında o lafı duydu üstüne basarak savundu 'katlanamıyorum...!' Müge Anlı doğruya savunmaya devam 'adam olan...' Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, 30 Ağustos Pazartesi günü programının 14'üncü sezonunun ilk yayınına çıktı. Türkiye'nin en güvenilen isimlerinden biri olan Müge Anlı yeni sezonuna Türkiye'nin aylarca konuştuğu Büyükşen cinayeti ile başladı. Büyükşen cinayetinde merak edilenler tek tek ortaya çıkmaya devam ederken, cinayeti azmettirdiği öne sürülen Abdullah Başdemir'in avukatının söylediği sözler sonrası Müge Anlı tüm Türkiye'nin kanayan yaralarından birine parmak bastı. İşte detaylar...

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde 3 Eylül 2018 günü meydana gelen olayda, 3 çocuk sahibi Metin ve Nejla Büyükşen çifti, evlerine giren kar maskeli saldırgan tarafından vurularak öldürmüştü.Kızları Fatma Büşra Büyükşen ise katilin elinden kaçarak kurtulmuş, çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konuyu tekrar gündeme getirmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kurulmuştu.