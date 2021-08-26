Baltasını hasmının kalbine saplamıştı! Kuruluş Osman'da yılan hikayesine dönmüştü! Kuruluş'a Turgut Alp gelirse...

Geçtiğimiz aylarda sezon finali yapan Kuruluş Osman dizisinde Bamsı Bey'in vedası yürekleri dağlarken akıllara Turgut Alp geldi. Tarihte Osman Bey'in beraberinde yer alan ve nice fetihlere katılan Turgut Alp'in Kuruluş Osman'ın hikayesine ne vakit dahil edileceği izleyiciler doğrultusundan merak ediliyor. Bilindiği üzere Turgut Alp Diriliş Ertuğrul dizisinde Cengiz Coşkun doğrultusundan canlandırılmıştı. Kuruluş Osman izleyicileri Bamsı Beyrek'in ölümünün anında sonrasında Turgut Alp geri dönsün isteklerini dillendirmeye başladı. Yeni sezonda Turgut Alp'in hikayede yer alıp almayacağı merak konusuyken detaylar Eylül ayından sonra netlik kazanmaya başlayacak.