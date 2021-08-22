Çukurova'da 4. sezon öncesi iki veda bir de bomba transfer! Bir Zamanlar Çukurova hayranlarını üzen ve bir yandan da sevindiren haber

Bir Zamanlar Çukurova'da hem mutluluk hem üzüntü yaratan gelişme! Hande Soral'dan sonra şimdi de... Murat Ünalmış, Hande Soral, Nazan Kesal, Uğur Güneş, Vahide Perçin, Melike İpek Yalova gibi ünlü isimlerin peş peşe veda ettiği Bir Zamanlar Çukurova'da yeni ilerlemeler yaşanmaya devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova'da 4. sezon evveli kulislerde pek çok aktarım iddiası konuşuluyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, TV 8'de bu sezon final yapan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde senaryo gereği ölerek hikayeye veda eden İbrahim Çelikkol'a öneri götürüldü. Ünlü oyuncu ise öneriyi kabul etti. Peki, Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonu ne zaman, hangi gün başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova 4. sezonu ne zaman başlayacak? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon yayın tarihi açıklandı mı? Tüm bilgiler sizlerle...
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Hande Soral ve Murat Ünalmış'ın veda haberi izleyicileri kahredecek. Hal böyle olunca transfer gelişmeleri kulislerde sık sık konuşuluyor. Kadrosunda pek çok ünlü ismi barındıran Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon için çalışmalara başladı.
BOMBA TRANSFER
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Hal böyle olunca diziler yeni oyuncu transferleriyle gündeme geliyor. Kulislerde pek çok transfer iddiası konuşulmaya başlandı. Diziler yeni sezon öncesi hem senaryo hem de cast çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde senaryo gereği ölerek hikayeye veda eden İbrahim Çelikkol'a Bir Zamanlar Çukurova'nın yapımcı şirketinin teklif götürdüğü öğrenildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu bu teklifi kabul etti.