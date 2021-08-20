Arka Sokaklar'da kaçan kaçana 7'si de ilişiğini kesti! Merve Oflaz, Oya Okar derken şimdi de... Ekranlardaki macerasını 15 yıldır sürdüren Arka Sokaklar'da peş peşe yaşanan vedalar büyük üzüntü yarattı. Dizinin yeni sezonunda 7 efsane isim yer almayacak. Özgür Ozan, Yüsra Geyik, Özlem Çınar, Onur Bay ve Merve Oflaz'ın peş peşe veda haberleri izleyicileri kahretmişti. Hüsnü Çoban karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Özgür Ozan bilindiği üzere projeye veda eden isimler arasında yerini aldı. Ortaya atılan iddialara göre kulislerde Özgür Ozan'ın yeni sezonda Netflix platformunda yayınlanacak olan Aşk Taktikleri'nde oynayacak. Merve Oflaz'ın vedasının hemen ardından Ali Akdoğan karakteriyle gönüllere taht kuran Alp Korkmaz bu kez diziye veda eden isim olacak.

YENİ BİR VEDA DAHA

Merve Oflaz'ın vedasının hemen ardından Ali Akdoğan karakteriyle gönüllere taht kuran Alp Korkmaz bu kez diziye veda eden isim olacak.