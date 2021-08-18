Asuman Tavak Çanakkale'ye tavuğa giderken evdeki bulgurdan oldu! 2.5 milyon lirası yok olup uçtu... Tavuk restoranı açmak isteyen oyuncu Asuman Dabak, ortak olmak üzere anlaştığı İsmail Derya tarafından 2,5 milyon lira dolandırıldığını iddia etti. Savcılık, Dabak'a ait çekleri imzalayarak sahtecilik suçu işleyen iş insanı hakkında dava açtı.
Asuman Dabak şoke oldu! Restoran açacaktı, dolandırıldı..
2013 yılında Cihangir'de bulunan evini satışa çıkaran tiyatrocu Asuman Dabak'ın evini görmek için gelen İsmail Derya, Dabak'a evi neden sattığını sordu.
Oyuncu, restoran açmak istediğini söyledi. Derya ise Çanakkale'de açacağı bir restoran olduğunu söyleyerek Dabak'a ortaklık teklif etti.