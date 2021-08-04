Payitaht Abdülhamid'in parlayan ismiyle Teşkilat fırtınalar kopardı! Tüm hasımları yaka silkecek. Bu sezon Payitaht Abdülhamid ve Maraşlı dizileriyle adından sıkça söz ettiren Hakan Boyav'ın yeni dizisi hayranları tarafından merakla bekleniyordu. Kurtlar Vadisi Pusu'da Kara karakteriyle gönüllere taht kuran ve son olarak bu sezon ekranlara veda eden Payitaht Abdülhamid dizisinde Mahmud Paşa'ya hayat veren ünlü oyuncu Hakan Boyav'ın yeni projesi belli oldu. Kulislerde bir süredir konuşulan iddialara göre Hakan Boyav yeni sezon için TRT 1'in fenomen dizisi Teşkilat'ın yapımcı şirketiyle el sıkıştı. Uzun zaman sonra tekrar bir aksiyon projesinde yer alacak ünlü oyuncunun dizide hangi karakteri canlandıracağı merak ediliyor.

KISA SÜREDE EFSANE OLMUŞTU

Kurtlar Vadisi Pusu'ya Kara karakteriyle dahil olan Hakan Boyav ölümüne kadar seyircilerin efsane olarak andığı isimlerden birisi olmuştu.