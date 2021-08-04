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    • Magazin
    • 04.08.2021 21:54
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    • 04.08.2021 21:54
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    Payitaht Abdülhamid'in parlayan ismiyle Teşkilat fırtınalar kopardı! Tüm hasımları yaka silkecek

    Payitaht Abdülhamid dizisinde Mahmud Paşa karakteriyle fırtınalar estiren Hakan Boyav'ın yeni projesi belli oldu. Hakan Boyav Kurtlar Vadisi'ndeki Kara karakteriyle de kısa sürede Çakır, Karahanlı, Kılıç, Laz Ziya ve İskender gibi Kurtlar Vadisi'nde efsaneler arasına adını yazdırmıştı. Özellikle Kara karakterinin yaptığı operasyonlarda kılıktan kılığa girmesi ve başarısı keyifle seyredilmişti. Ünlü oyuncu Hakan Boyav son olarak Payitaht Abdülhamid dizisinde Mahmud Paşa karakterine hayat vermişti. Ünlü oyuncunun gelecek sezon katıldığı proje belli oldu. Kulislerde konuşulan iddialara göre Hakan Boyav TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ta boy gösterecek.

    Ünlü isim hangi dizide oynayacak?

    Payitaht Abdülhamid'in parlayan ismiyle Teşkilat fırtınalar kopardı! Tüm hasımları yaka silkecek. Bu sezon Payitaht Abdülhamid ve Maraşlı dizileriyle adından sıkça söz ettiren Hakan Boyav'ın yeni dizisi hayranları tarafından merakla bekleniyordu. Kurtlar Vadisi Pusu'da Kara karakteriyle gönüllere taht kuran ve son olarak bu sezon ekranlara veda eden Payitaht Abdülhamid dizisinde Mahmud Paşa'ya hayat veren ünlü oyuncu Hakan Boyav'ın yeni projesi belli oldu. Kulislerde bir süredir konuşulan iddialara göre Hakan Boyav yeni sezon için TRT 1'in fenomen dizisi Teşkilat'ın yapımcı şirketiyle el sıkıştı. Uzun zaman sonra tekrar bir aksiyon projesinde yer alacak ünlü oyuncunun dizide hangi karakteri canlandıracağı merak ediliyor.

    KISA SÜREDE EFSANE OLMUŞTU

    Kurtlar Vadisi Pusu'ya Kara karakteriyle dahil olan Hakan Boyav ölümüne kadar seyircilerin efsane olarak andığı isimlerden birisi olmuştu.

    Bu sezon Payitaht Abdülhamid ve Maraşlı dizileriyle adından sıkça söz ettiren Hakan Boyav'ın yeni dizisi hayranları tarafından merakla bekleniyordu.

    Kurtlar Vadisi Pusu'da Kara karakteriyle gönüllere taht kuran ve son olarak bu sezon ekranlara veda eden Payitaht Abdülhamid dizisinde Mahmud Paşa'ya hayat veren ünlü oyuncu Hakan Boyav'ın yeni projesi belli oldu.

        Kulislerde bir süredir konuşulan iddialara göre Hakan Boyav yeni sezon için TRT 1'in fenomen dizisi Teşkilat'ın yapımcı şirketiyle el sıkıştı.

        Uzun zaman sonra tekrar bir aksiyon projesinde yer alacak ünlü oyuncunun dizide hangi karakteri canlandıracağı ise son dönemde akıllarda yer aldı.

        HAKAN BOYAV KİMDİR?

        Hakan Boyav, 10 Ocak 1964 yılında Ödemiş, İzmir'de dünyaya geldi. 1974 yılında Suphi Koyuncuoğlu Lisesi'nden, 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında bir yerel gazetede çizerlik ve mizah yazarlığı yaptı.

            1988 yılında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun kuruluş kadrosunda görev aldı ve 1988 yılından 1993 yılına kadar Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

            1993 yılından 2003 yılına kadar Antalya Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. 2003 yılından itibaren Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev almaktadır. Karikatür alanında Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Ödülü karikatür dalı ödülü (1988) ve Yunus Nadi Karikatür Ödülü (1989) sahibidir.
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            Haberler Magazin Payitaht Abdülhamid'in parlayan ismiyle Teşkilat fırtınalar kopardı! Tüm hasımları yaka silkecek