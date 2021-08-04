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    Kalp Yarası yine zirvenin sahibi oldu!

    atv’nin başarılı dizisi Kalp Yarası, pazartesi gününü zirvede tamamladı. Kalp Yarası'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %4,27 izlenme oranı ve %16,58 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi #KalpYarası etiketiyle sosyal medyada da tt oldu.

    Kalp Yarası zirvede
    atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi "Kalp Yarası" beşinci bölümüyle yine zirveye çıktı. Kalp Yarası'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %4,27 izlenme oranı ve %16,58 izlenme payı alarak birinci oldu. Kalp Yarası, güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile pazartesi akşamına damgasını vururken, #KalpYarası etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Dizide, Ayşe'nin boşanma talebiyle Ferit'le arasındaki gerilim giderek artınca, seyirci de ekrana kilitlendi.
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