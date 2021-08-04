Halit Ergenç: Dokunsan ağlayacak durumdayız

Halit Ergenç, geçtiğimiz gün Levent'te bağlı bulunduğu menajerlik ofisinden çıkarken objektiflere yansıdı. "Ekranlara dönecek misiniz?" sorusu üzerine, "Belli başlı işleri görüştük ama şuan net bir proje yok." diyen Halit Ergenç, hamile olan eşi Bergüzar Korel'in sorulması üzerine ise, "Sağlık açısından bir sıkıntımız yok çok şükür, hamilelik güzel bir şekilde ilerliyor. Ama yaşanan yangınlardan dolayı dokunsan ağlayacak durumdayız. Bizim tatilde ve gezerken çocuklarımızın halk tarafından görüntülenip magazin sitelerine ve sosyal medyada paylaşılması bizi çok rahatsız ediyor. Bu işi biz yapıyoruz çocuklarımız değil" ifadelerini kullandı. Ergenç, yangınlar için de yüreğinin parçalandığını, çok ama çok üzüldüğüne dikkat çekti. (AYDIN HAMZA)