Halit Ergenç: Dokunsan ağlayacak durumdayız

BERKAY RÜZGARI!

Berkay, 'TURKCELL YILDIZLI GECELER' konserleri Türkiye'nin en yeni, en genç etkinlik mekanı Turkcell Vadi Açıkhava'da başladı. Sezonun ilk İstanbul konserinde Berkay'la harika anlar yaşandı. Alkışlar ve ıslıklar eşliğinde sahneye çıkan sevilen sanatçı Berkay, "Hiç birimizin keyfi yerinde değil biliyorum. Ancak umudumuz her an var. Yaklaşık iki saat boyunca bana emanetsiniz. Kafanıza takılan her şeyi lütfen bırakın" dedi. Berkay'ın büyük kızı Arya ile annesi konseri izleyenler arasındaydı. Arya'nın en sevdiği şarkı 'Deli Et Beni'yi kızıyla birlikte söyleyen Berkay çok büyük alkış aldı.