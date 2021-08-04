Halit Ergenç: Dokunsan ağlayacak durumdayız

Halit Ergenç, geçtiğimiz gün Levent'te bağlı bulunduğu menajerlik ofisinden çıkarken objektiflere yansıdı. "Ekranlara dönecek misiniz?" sorusu üzerine, "Belli başlı işleri görüştük ama şuan net bir proje yok." diyen Halit Ergenç, hamile olan eşi Bergüzar Korel'in sorulması üzerine ise, "Sağlık açısından bir sıkıntımız yok çok şükür, hamilelik güzel bir şekilde ilerliyor. Ama yaşanan yangınlardan dolayı dokunsan ağlayacak durumdayız. Bizim tatilde ve gezerken çocuklarımızın halk tarafından görüntülenip magazin sitelerine ve sosyal medyada paylaşılması bizi çok rahatsız ediyor. Bu işi biz yapıyoruz çocuklarımız değil" ifadelerini kullandı. Ergenç, yangınlar için de yüreğinin parçalandığını, çok ama çok üzüldüğüne dikkat çekti. (AYDIN HAMZA)
BERKAY RÜZGARI!
Berkay, 'TURKCELL YILDIZLI GECELER' konserleri Türkiye'nin en yeni, en genç etkinlik mekanı Turkcell Vadi Açıkhava'da başladı. Sezonun ilk İstanbul konserinde Berkay'la harika anlar yaşandı. Alkışlar ve ıslıklar eşliğinde sahneye çıkan sevilen sanatçı Berkay, "Hiç birimizin keyfi yerinde değil biliyorum. Ancak umudumuz her an var. Yaklaşık iki saat boyunca bana emanetsiniz. Kafanıza takılan her şeyi lütfen bırakın" dedi. Berkay'ın büyük kızı Arya ile annesi konseri izleyenler arasındaydı. Arya'nın en sevdiği şarkı 'Deli Et Beni'yi kızıyla birlikte söyleyen Berkay çok büyük alkış aldı.
KIVILCIM BODRUM'DA KAAN SAHNEDE
Eşi Kaan Tangöze'nin konserlerinden dolayı kızı İlayda ile birlikte Bodrum'a gelen Kıvılcım Ural geçtiğimiz gün Gündoğan Dozo Beachte görüntülendi. Kızı İlayda ile denizde uzun süre oyunlar oynayan Ural denizden çıkmak istemeyen İlayda ile tüm gün denizde vakit geçirdi. Kıvılcım Ural, "Keşke Kaan da bizimle olsaydı. Maalesef o yoğunluk nedeniyle yanımızda değil. İlayda ile onu bekliyoruz" dedi.