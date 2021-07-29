Tuğba Özay'ın Manavgat'ta çiftliği yandı sinir krizi geçirdi sonrasında felç geldi! Gözyaşlarına boğuldu yardım istedi... Antalya'nın Manavgat ilçesinde, dört ayrı noktada orman yangını çıktı. Yangın bölgesinde alevler, yerleşim yerleri ve tarım alanlarına da sıçradı. Yangından eski manken Tuğba Özay'ın çiftliği de zarar gördü. Özay, gözyaşları içinde sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu. Olaylardan etkilenen eski manken, hastanelik oldu.
Dün öğle saatlerinde Manavgat'ın Yeniköy mahallesinde başlayan ve büyüyerek 4 farklı noktada gün boyu ilerleyen yangına müdahale devam ediyor. Yangının sıçradığı bölgede çiftliği bulunan manken Tuğba Özay ise dün akşamdan bu yana sosyal medya hesabından gözyaşları içinde video çekerek yardım istedi.
Dün öğle saatlerinde Antalya Manavgat'ın Yeniköy mahallesinde başlayan ve büyüyerek dört farklı noktada gün boyu ilerleyen yangına müdahale devam ediyor.