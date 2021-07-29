Seda Sayan'a oğlu Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu ayrılığında sular durulmuyor! Ezgi'den sonra Oğulcan'da düğmeye bastı... Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu hattında durumlar karıştı. Seda Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden olan oğlu Oğulcan Engin, Şubat 2020'den beri oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile doludizgin ilişki sürdürüyordu. Ancak gözde aşıklar Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin'e nazar değdi. Çiftin karşılıklı hamleleri sonrası açıklama gelmese bile ayrılığa kesin gözüyle bakılıyor.