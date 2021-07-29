Seda Sayan'a oğlu Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu ayrılığında sular durulmuyor! Ezgi'den sonra Oğulcan'da düğmeye bastı... Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu hattında durumlar karıştı. Seda Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden olan oğlu Oğulcan Engin, Şubat 2020'den beri oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile doludizgin ilişki sürdürüyordu. Ancak gözde aşıklar Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin'e nazar değdi. Çiftin karşılıklı hamleleri sonrası açıklama gelmese bile ayrılığa kesin gözüyle bakılıyor.
Seda Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden olan oğlu Oğulcan Engin, Şubat 2020'den beri oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile doludizgin ilişki sürdürüyordu. 'Bayi Toplantısı' filminin galasına birlikte katılarak aşklarını ilan eden Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin'e nazar değdi.
Şubat 2020'den bu yana aşk yaşayan ve evlenmeleri beklenen çift cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.Eyüboğlu, Instagram hesabından sevgilisiyle çekilmiş bütün fotoğraflarını kaldırdı.