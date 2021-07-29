Cimilli İbo gerçek ismi nedir? Cimilli İbo kimdir, kaç yaşında, nereli?

Cimilli İbo kimdir, kaç yaşında, nereli? Cimilli İbo gerçek ismi nedir? Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden birisi olan Cimilli İbo, geçtiğimiz yıldan beri hastalıklarla boğuşuyor. Koronavirüse yakalandıktan sonra uzun süre yoğun bakımda kalan sanatçı, böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Bu gelişmenin ardından Cimilli İbo kimdir, kaç yaşındaydı, nereli, gerçek ismi nedir gibi sorulara da yanıt aranmaya başlandı. Cimilli İbo öldü mü?