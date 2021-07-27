Aşk-ı Memnu ekibinden sükse yaratacak yeni proje! Meğer Namık Kemal'in efsanevi romanı... Şair ve yazar Namık Kemal'in kaleme aldığı ve edebiyatımızın ilk edebi romanı kabul edilen "İntibah" dizi oluyor. Ali Bey'in hikayesini aktaran roman ekranlara aktarılmaya hazırlanıyor. Projenin yönetmenliğini Aşk-ı Memnu dizisinin yönetmenliğini üstlenen Hilal Saral yapacak. Heyecan uyandıran bu gelişmenin hemen ardından Aşk-ı Memnu hayranları dizinin ekranlarda yer alacağı tarihi büyük bir hevesle bekliyor.
YENİ PROJE GELİYOR
2010 yılında duygu yüklü bir finalle ekranlara veda eden Aşk-ı Memnu dizisinin ekinden yepyeni bir proje geliyor.
Ünlü şair ve yazar Namık Kemal'in ilk kez 1876'da yayımlanan İntibah isimli klasik romanı ekranlara aktarılacak.
İntibah, BKM'nin yapımcılığında dizi olmaya hazırlanıyor. Dizinin yönetmenliğini ise Aşk-ı Memnu dizisinin yönetmeni Hilal Saral üstlenecek.