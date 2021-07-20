O dizinin fişi çekildi! Show TV’nin iddialı dizisinden kötü haber geldi! Artık ekranlarda olmayacak, sosyal medyada kampanya başlatıldı!

Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan bir dizi daha final yapıyor. Yaz dizileri arasında en süratli hangi endeksin final gerçekleştireceği hepsi ilk yayına girdiği andan itibaren konuşulurken; Show TV bu kapsamda öne çıktı. Kısa sürede izleyici kitlesi son derece yükselen ve sosyal medyada sık konuşulanlar arasına giren endeksin fişini çeken Show TV büyük reaksiyon aldı. Sorunun reyting kaynaklı bulunduğu düşünülse de; takipçi kitlesine bakılarak değişik bir şey olabileceği iddia ediliyor. Peki, veda eden dizi hangisi?