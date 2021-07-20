O dizinin fişi çekildi! Show TV’nin iddialı dizisinden kötü haber geldi! Artık ekranlarda olmayacak, sosyal medyada kampanya başlatıldı!

Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan bir dizi daha final yapıyor. Yaz dizileri arasında en süratli hangi endeksin final gerçekleştireceği hepsi ilk yayına girdiği andan itibaren konuşulurken; Show TV bu kapsamda öne çıktı. Kısa sürede izleyici kitlesi son derece yükselen ve sosyal medyada sık konuşulanlar arasına giren endeksin fişini çeken Show TV büyük reaksiyon aldı. Sorunun reyting kaynaklı bulunduğu düşünülse de; takipçi kitlesine bakılarak değişik bir şey olabileceği iddia ediliyor. Peki, veda eden dizi hangisi?
8. BÖLÜMDE EKRANLARA VEDA EDECEK
Show TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen dizi, reytinglerde istenilen sonuçları elde edemedi. Dizi 26 Temmuz Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 8. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek.
İtfaiyecilerin hayatlarını ve zorlu mücadelelerini anlatan dizi ilk olarak 31 Mart'ta Kırmızı Kamyon ismiyle seyirci karşısına çıkmıştı. Ancak ilk bölümüyle reytinglerde alt sıralarda kalan dizi, sürpriz bir kararla yayın akışından çıkartılmıştı.
Show TV yönetimi diziyi yaz aylarına ertelemiş ve ismi de Kahraman Babam olarak değiştirilmişti. Senaryosunda da değişiklikler yapılan Kahraman Babam dizisi Haziran ayında yeniden yayınlanmaya başlamıştı.
Kahraman Babam"ın final bölümü tanıtımı da yayınlandı. Uğur ve Yavuz'un karşı karşıya geldiği heyecan dolu tanıtımda Yonca, Emre'nin gerçek yüzünü öğreniyor. İlker'e araba çarptığı anlar korku dolu anlara sahne olurken Uğur, Yavuz'u bitirmek için harekete geçiyor. Yavuz'un ateşe verdiği binada kimlerin olduğu ise merak konusu oluyor.