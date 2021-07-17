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    • Magazin
    • 17.07.2021 22:27
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    • 17.07.2021 22:27
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    Çakırbeyli'lerin hırçın çocuğu! EDHO'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer ters köşe yaptı! Yaşını duyan inanamıyor...

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer şaşkına çevirdi. EDHO'da Hızır Çakırbeyli karakterinin yeğeni rolünü canlandıran ve Çakırbeyli ailesinin hırçın çocuğu olan başarılı oyuncu dikkatleri üzerine çekti. Yıldırımer'in özel hayatı hayranları tarafından merak konusu olurken yaşını duyanlar inanamadı. İşte EDHO'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in ve diğer ünlülerin yaşları...

    Çakırbeyli'lerin hırçın çocuğu şaşırttı!

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer şaşkına çevirdi.

    EDHO'da Hızır Çakırbeyli karakterinin yeğeni rolünü canlandıran ve Çakırbeyli ailesinin hırçın çocuğu olan başarılı oyuncu dikkatleri üzerine çekti. Yıldırımer'in özel hayatı hayranları tarafından merak konusu olurken hakkındaki bilgiler hayrete düşürdü.

    İşte Yunus Emre Yıldırım'er hakkındaki bilgiler ve ünlülerin yaşları...

    YUNUS EMRE YILDIRIMER KİMDİR?
    Yunus Emre Yıldırımer 5 Şubat 1982 tarihinde Siirt'te dünyaya geldi. Yıldırımer ilk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır'da tamamladı. Ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'ne girdi ve buradan mezun oldu. Konservatuvar eğitimine devam ederken Melisa Özge Yıldırımer ile evlendi.

    İlk oyunculuk deneyimi, 2007 yılında yayınlanan Hatırla Sevgili ile oldu. Ardından Evimin Erkeği, Sardunya Sokağı, Ritmini Arayan Kalpler gibi dizilerde rol aldı. 2013 yılında vizyona giren Selam adlı sinema filminde rol aldı ve Senegal'e giden bir öğretmeni canlandırdı.

        Aynı zamanda tiyatroya da devam etti ve Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu'na dahil olarak tiyatro oyunlarında sahneye çıktı. 2013 yılında yayınlanmaya başlayan Fatih-Harbiye adlı dizide Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'le başrolü paylaşarak bu dizide Şinasi rolünü canlandırdı. Yunus Emre Yıldırımer 2015 yılından beri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Alparslan Çakırbeyli karakterini canlandırmaktadır.

        OKTAY KAYNARCA
        27 Ocak 1965

        OZAN AKBABA
        9 Haziran 1982

        KENAN İMİRZALIOĞLU
        18 Haziran 1974

            ESRA EROL
            12 MAYIS 1982

            BURAK ÖZÇİVİT
            24 Aralık 1984

            BURAK DENİZ
            17 Şubat 1991

            BÜŞRA DEVELİ
            25 Ağustos 1993
                Sanatçıya destek halka moral festivali
                Haberler Magazin Çakırbeyli'lerin hırçın çocuğu! EDHO'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer ters köşe yaptı! Yaşını duyan inanamıyor...