Kazara Aşk 4. bölüm tek parça izleme ekranı! Kazara Aşk son bölüm izle! Kenan ve Nazlı gerçeği anlattı mı?

Neyse ki Levent ve Aslı, olay çıkmadan onları depodan çıkarmayı başarır. Fakat bu sırada Aslı, ailelere Kenan'ın kim olduğu ile ilgili yepyeni bir yalan söylemek zorunda kalmıştır.

Depodan çıkan Nazlı ve Kenan, Civan ve Şimal'e tehditlerine devam etmektedir. Kenan'ı peşini bırakmaya ikna etmek, Şimal için duygusal açıdan epey zor olur. Civan ise, Nazlı'yı bütün gerçeği anlatarak ikna etmeye çalışır. Şimal'le şirket uğruna sahte bir evlilik yaptığını söyler. Şimal için yaptığı evlilik, sadece ailesi için yapılmış bir oyundan ötesi değildir...