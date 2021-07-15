MasterChef Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! TV8'den 'yok artık' dedirten karar! Yeni formatı gün yüzüne böyle çıktı!

MasterChef Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! MasterChef Türkiye 4. sezon heyecanın başlamasıyla yeni format değişikliği haberleri izleyiciler tarafından sıklıkla araştırmaya başladı. Jüride Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın oturduğu 'MasterChef Türkiye 2021'de değişiklik kararı stüdyoda resmen açıklandı. Peki, MasterChef Türkiye'nin yeni formatında neler var? İşte izleyicilerin merak ettiği sorunun cevabı!
MASTERCHEF YENİ FORMATI NASIL OLACAK?
'MasterChef Türkiye 2021', ikinci tur elemeleriyle devam ediyor. Üçlü düellolar şeklinde ilerleyecek olan ikinci turda, yarışmacılar tezgahlarına gelmeden önce yeni format böyle duyuruldu.
Yarışmanın 13 Temmuz Salı akşamı yayınlanan bölümünde; Mehmet Yalçınkaya, "İkinci tura, üçlü düellolara hoş geldiniz. Gerçekten bu sene kıran kırana mücadeleler yaşanacağı düellolar umuyorum. MasterChef Türkiye'nin kırılma noktası burası. Burayı geçemezseniz veda ediyorsunuz" şeklinde konuştu.
Somer Sivrioğlu, "Bu aslında en zor tur. Üç kişi giriyor, bir kişi çıkabiliyor sadece. Gerçi bu sene formatta bir değişiklik var. Hepimize bir hak tanındı" dedi.
ŞEFLERE 'ÜST TURA GEÇİRME' HAKKI
Somer Şef, "En beğendiğimiz bir yarışmacıyı bir sonraki tura geçirme hakkımız var. Tabii kimi seçeceğimize bu turun sonunda karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.
Mehmet Şef, "Eğer öyle bir yarışmacı varsa bu hakkı kullanacağız. Hiçbir şey yapamayan üç yarışmacıyı da geri gönderebiliriz" açıklamasını yaptı.