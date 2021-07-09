Arka Sokaklar'da 15 yıl sonra bir devrin sonu! Çoban ailesinde perişan edecek gelişme! Tek bir ferdi bile... Arka Sokaklar dizisinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan oyuncuların sayısı bir hayli fazla. Bu isimlerin en dikkat çekenlerinden birisi de Özgür Ozan. Hüsnü Çoban karakteriyle 15 yıldır seyircilerin gönlünde taht kuran ünlü oyuncu Özgür Ozan bilindiği üzere adını Çocuklar Duymasın dizisindeki Selami karakteriyle duyurmuştu. Son olarak ortaya atılan iddialara göre kulislerde Özgür Ozan'ın yeni sezonda Netflix platformunda yayınlanacak olan Aşk Taktikleri'nde oynayacağı konuşuluyor. Peş peşe konuşulan bu iddiaların ardından ünlü oyuncunun gelecek sezon Arka Sokaklar'da yer alıp almayacağı merak ediliyor.

YENİ PROJESİ DİKKAT ÇEKECEK

Arka Sokaklar dizisinin ilk bölümünden bu yana dizide yer alan pek çok isim bulunuyor. Bu isimlerden birisi de Özgür Ozan.