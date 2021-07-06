Maraşlı 25. bölüm canlı izle! ATV dizisi Maraşlı son bölüm izle

Salı günleri izleyicileri tarafından heyecanla takip edilen Maraşlı dizisi bu akşam saat 20.00'de 25. bölümüyle ekranlardaydı. Yeni bölümde Maraşlı artık Mehmet İnce kimliğini tamamen kaybetmişti. Hilal onu kurtarmak için harekete geçti. Hurdacı, Savaş'ı aldı ve Savaş'ın en hassas noktasını öğrenen Hurdacı, annesini kaçırmıştı. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte Maraşlı 25. bölüm canlı izle seçeneği...
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"Ne yapıyorsam seni sevdiğim için yapıyorum..."
Gerçekleri öğrenen Mahur öfkelidir. Maraşlı'ya, Dilara'nın söylediğini söyler ve ondan her şeyi anlatmasını ister. Psikolojisi iyice bozulan Maraşlı, Mahur'a, Mehmet İnce olduğunu itiraf edecek midir?
Maraşlı artık Mehmet İnce kimliğini tamamen kaybetmiştir. Hilal onu kurtarmak için harekete geçer. Tedavi olmasını isteyen Hilal başarılı olabilecek midir?
Hurdacı, Savaş'ı alır. Savaş'ın en hassas noktasını öğrenen Hurdacı, annesini kaçırmıştır. Maraşlı'ya ulaşmak isteyen Hurdacı, Savaş'tan annesi karşılığında başka birini kaçırmasını ister. Savaş bu teklifi kabul edecek midir? Hurdacı, Maraşlı'yı derinden etkileyecek kimi kaçırmasını istemiştir?
Çok acı çeken Mahur yıkılır. Maraşlı'yı arar ve son kez görüşmek istediğini söyler. Maraşlı ve Mahur buluştuğunda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
Maraşlı ve Mahur, çatışmadan sağ çıkarlarsa birbirlerine evleneceklerinin sözünü verirler. Maraşlı, Mahur'u ikna edip dağ evinden çıkarır. Savaş'ın adamları Maraşlı'yı alır. Maraşlı ve Mahur evlenebilecek midir?