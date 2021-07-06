Maraşlı 25. bölüm canlı izle! ATV dizisi Maraşlı son bölüm izle

Salı günleri izleyicileri tarafından heyecanla takip edilen Maraşlı dizisi bu akşam saat 20.00'de 25. bölümüyle ekranlardaydı. Yeni bölümde Maraşlı artık Mehmet İnce kimliğini tamamen kaybetmişti. Hilal onu kurtarmak için harekete geçti. Hurdacı, Savaş'ı aldı ve Savaş'ın en hassas noktasını öğrenen Hurdacı, annesini kaçırmıştı. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte Maraşlı 25. bölüm canlı izle seçeneği...

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"Ne yapıyorsam seni sevdiğim için yapıyorum..."

Gerçekleri öğrenen Mahur öfkelidir. Maraşlı'ya, Dilara'nın söylediğini söyler ve ondan her şeyi anlatmasını ister. Psikolojisi iyice bozulan Maraşlı, Mahur'a, Mehmet İnce olduğunu itiraf edecek midir?