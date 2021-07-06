Fişleri teker teker çekildi! Hayranları açtı ağzını yumdu gözünü! Star TV 'ye final şoku! Resmen fiyasko çıktı!

Star TV ekranında birbirinden iddialı yapımlar ekrana geldi ve dizi severler de merakla ekran karşısına geçti. Fakat çoğu yapım derdini anlatamadan final gerçeği ile yüzleşmek halinde kaldı… Birçok dizi hayranı bu süreçte kendisini mağdur olarak gördü.
İyi Günde Kötü Günde dizisinin 6.bölümde vedası Elçin Sangu'yu bile isyan ettirmişti. Babil dizisi 20. bölümde bittiğinde geride gözü yaşlı birçok kişi vardı. İlk başladığında çok sevilen Güvercin dizisi de 16. bölümde ekran ömrünü tamamladı.
52. bölümüyle final yapan Sefirin Kızı dizisinde Tuba Büyüküstün bile kötü gidişatı değiştirememişti. Ardından Kağıt Ev gibi iddialı bir dram dizisinin sessiz sedasız 8. bölümde vedasını gördük. 26 bölüm garantisi ile yola çıkan Akrep dizisi de uzun süre düşük reytinglerle gitti ama 26. bölümde final yaparak veda etti.