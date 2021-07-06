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    • Magazin
    • 06.07.2021 15:39
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    • 06.07.2021 15:39
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    Fişleri teker teker çekildi! Hayranları açtı ağzını yumdu gözünü! Star TV 'ye final şoku! Resmen fiyasko çıktı!

    Sosyal medyada erken finaller çok tartışıldı ve Star TV yönetimine de eleştiriler resmen havada uçuştu… Kanalın mühim projelerinin bir bir ekranlara veda etmesi, gerçekten yayınlanan dizilerin kötü olmaması gibi bir gerçek de ortadaydı… Star TV, bu sezon hem dizi işini iyi yönetemedi hem de üst üste finallerle hayranları çok üzdü. 52. bölümüyle final yapan Sefirin Kızı dizisinde Tuba Büyüküstün bile kötü gidişatı değiştirememişti. Ardından Kağıt Ev gibi iddialı bir dram dizisinin sessiz sedasız 8. bölümde vedasını gördük. 26 bölüm garantisi ile yola çıkan Akrep dizisi de uzun süre düşük reytinglerle gitti ama 26. bölümde final yaparak veda etti.

    takvim.com.tr
    Fişleri teker teker çekildi! Hayranları açtı ağzını yumdu gözünü!

    Star TV ekranında birbirinden iddialı yapımlar ekrana geldi ve dizi severler de merakla ekran karşısına geçti. Fakat çoğu yapım derdini anlatamadan final gerçeği ile yüzleşmek halinde kaldı… Birçok dizi hayranı bu süreçte kendisini mağdur olarak gördü.


    İyi Günde Kötü Günde dizisinin 6.bölümde vedası Elçin Sangu'yu bile isyan ettirmişti. Babil dizisi 20. bölümde bittiğinde geride gözü yaşlı birçok kişi vardı. İlk başladığında çok sevilen Güvercin dizisi de 16. bölümde ekran ömrünü tamamladı.

    52. bölümüyle final yapan Sefirin Kızı dizisinde Tuba Büyüküstün bile kötü gidişatı değiştirememişti. Ardından Kağıt Ev gibi iddialı bir dram dizisinin sessiz sedasız 8. bölümde vedasını gördük. 26 bölüm garantisi ile yola çıkan Akrep dizisi de uzun süre düşük reytinglerle gitti ama 26. bölümde final yaparak veda etti.

        Şimdiye kadar tam 8 dizi Star TV ekranına veda etti. Kanalın aldığı gün değiştirme kararları çok eleştirildi. Bazı dizilerin yayın zamanının hatalı olduğu yorumları da yapıldı.

        11 Temmuz Pazar akşamı ise Menajerimi Ara dizisi veda ediyor. 45. bölümde final olacağı duyuruldu. Sosyal medyada yapılan büyük etkileşim çabası ve dizinin 47. bölüme kadar sürmesi istekleri henüz olumlu bir yanıt almadı. Görünen o ki Star TV'nin bu sezon 9. dizisi de ekrandan kayıp gidecek.


        İşte Ay Yapım'dan veda mesajı:

        "Star Tv'de ekrana gelen "Menajerimi Ara" dizimiz 45.Bölüm itibariyle finalini yapıyor. Dışardan bakıldığında çok ışıltılı görünen sektörümüzün zorluklarına, menajerlik dünyasına, kamera arkasında olan bitenlere, bilinmeyenlere, dedikodulara, zaman zaman dertlere, elimizden geldiğince değinmeye çalıştık. Bu süreçte bize destek olan başta oyuncu dostlarımızın; yapımcı, yönetmen, senarist, senaryolarda ismi ve bahsi geçen yetenekli arkadaşlarımızın anlayışlarına ve Ego Ajans'a gelen tüm egosuz konuk oyuncularımıza da çok teşekkür ederiz. Umuyoruz ki haftalarca bizi izleyen seyircilerimiz de en az bizim kadar keyif almıştır. Kamera arkası ve önündeki tüm ekip arkadaşlarımız adına teşekkür ederiz. THE END."
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