Fişleri teker teker çekildi! Hayranları açtı ağzını yumdu gözünü! Star TV 'ye final şoku! Resmen fiyasko çıktı!



İşte Ay Yapım'dan veda mesajı:

"Star Tv'de ekrana gelen "Menajerimi Ara" dizimiz 45.Bölüm itibariyle finalini yapıyor. Dışardan bakıldığında çok ışıltılı görünen sektörümüzün zorluklarına, menajerlik dünyasına, kamera arkasında olan bitenlere, bilinmeyenlere, dedikodulara, zaman zaman dertlere, elimizden geldiğince değinmeye çalıştık. Bu süreçte bize destek olan başta oyuncu dostlarımızın; yapımcı, yönetmen, senarist, senaryolarda ismi ve bahsi geçen yetenekli arkadaşlarımızın anlayışlarına ve Ego Ajans'a gelen tüm egosuz konuk oyuncularımıza da çok teşekkür ederiz. Umuyoruz ki haftalarca bizi izleyen seyircilerimiz de en az bizim kadar keyif almıştır. Kamera arkası ve önündeki tüm ekip arkadaşlarımız adına teşekkür ederiz. THE END."