Düşmanın alnını karışlayacak! Uyanış Büyük Selçuklu'da olay olacak isme bakın! Bu kareyle meydana çıktı

İlk sezonuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde yeni sezon hazırlıkları başlıyor. Dizinin yapım şirketi bomba bir transfere imza attı. Dizide 3 sezon boyunca Sultan Alparslan dönemi anlatılacağı için Nizamülmülk'ü canlandıran Mehmet Özgür haricinde tüm oyuncular kadrodan ayrıldı. Çukur dizisinde Arık Böke Erdenet karakteriyle büyük beğeni toplayan Barış Arduç için Uyanış Büyük Selçuklu dönemi başlıyor. Barış Arduç yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmak isteyen dizide Sultan Alparslan'a hayat verecek. 4 sezon olması planan dizide gelecek 3 sezonda da Sultan Alparslan'ın yer alacağı belli oldu. Ayrıca Barış Arduç'un at üstünde eğitim yaptığı bir fotoğraf da izleyicide heyecan yaratmaya yetti.

YENİ SEZON TANITIMI

Yeni sezonla ilgili paylaşılan tanıtımda "Selçuklu ve Türk tarihinin eşsiz hükümdarı Sultan Alparslan'ın destansı hikayesi yakında TRT 1'de!" ifadeleri kullanıldı.