2. sezonunda vedalar arşa ulaşacak! Kırmızı Oda'ya vedasını bu sözlerle duyurdu. TV 8 ekranlarında fırtınalar estiren Kırmızı Oda dizisi geçtiğimiz ay bomba gibi bir sezon finali bölümüyle yaz tatiline girdi. Bilindiği üzere Erkan Petekkaya'nın dizinin sezon finalinde yer almadığı görülmüş ve diziye konuk oyuncu olarak katılan isim herkesi şaşırtmıştı. O tarihlerde paylaşım yapan Erkan Petekkaya diziye veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Sadi karakteriyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Erkan Petekkaya'nın diziden ayrılması izleyicileri şaşırtırken Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar diziye konuk oldu. Kulislerde son olarak yeni sezonda diziden yeni isimlerin ayrılacağı konuşulmaya başlandı.

ŞOK EDEN VEDA

Sadi karakterine hayat veren ve performasıyla göz dolduran Erkan Petekkaya diziye veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.