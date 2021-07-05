Defteri dürülüyor final için 2 hafta kararı! Star TV'de vaziyet planı değişti! Seyircisi resmen yasta... Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Menajerimi Ara dizisinin akıbeti belli oldu. Bilindiği üzere bugüne kadar onlarca ünlü ismi kadrosunda ağırlayan Menajerimi Ara'yla ilgili geçtiğimiz haftalarda konuşulan final iddiaları izleyicilerini üzmüştü. Hatta Menajerimi Ara dizisinin yeni sezon için onay alamadığı ve gelecek sezon ekranlarda yer almayacağı kulislerde sık sık konuşulmuştu. Kulislerde Menajerimi Ara dizisiyle ilgili konuşulanlar izleyicilerini kahredecek türden. Fransız yapımı ''Dix Pour Cent'' dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara dizisinin final tarihi netleşti.

2 HAFTA ÖNCESİNDEN FİNAL YAPACAK

Şu ana kadar 44 bölümü geride bırakan Menajerimi Ara dizisinin final yapacak olması izleyicilerini kahretti.