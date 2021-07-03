Duyan kahru perişan yolcudur Abbas bağlasan durmaz! EDHO'ya vedasını bu paylaşımla duyurdu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yaşanan ayrılık gelişmesi seyircileri şok etti. Bu vedayı duyan her seyirci şaşıp kalacak. Kısa sürede gönüllere taht kuran ünlü isim sosyal medya hesabından "Her veda yeni bir başlangıçtır" diyerek vedayı duyurdu. Altıncı sezonunda kadrosuna Engin Benli, Muhammed Cangören, Erol Babaoğlu ve Caner Kurtaran gibi ünlü ismleri dahil eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da izleyicileri üzecek bir ayrılık gelişmesi yaşandı. 6. sezonun ilk bölümünde dizinin kadrosuna Bahar Sincanlı karakteriyle katılan Pelin Akil diziden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

"HİKAYENİN SONUNA GELDİK"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bir isim daha veda etti. Yavuz Sincanlı'nın kardeşi Bahar rolündeki Pelin Akil, Hızır Çakırbeyli ile kurduğu planlar sayesinde kısa zamanda dizinin sevilen isimlerinden birisi olmuştu.