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    • Magazin
    • 03.07.2021 09:52
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    • 03.07.2021 09:52
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    Duyan kahru perişan yolcudur Abbas bağlasan durmaz! EDHO'ya vedasını bu paylaşımla duyurdu

    Bu sezonun ilk bölümünde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna katılan ünlü isim flaş ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu. 6. sezonunda peş peşe vedaların yaşandığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bir isim daha veda etti. Yavuz Sincanlı'nın kardeşi Bahar rolündeki Pelin Akil, Hızır Çakırbeyli ile kurduğu planlar sayesinde kısa zamanda dizinin sevilen isimlerinden birisi olmuştu. Ünlü oyuncu Pelin Akil Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicilerini üzecek haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Akil binlerce beğeni alan paylaşımına, "Tüm Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisi ve Bahar severleri kocaman öpüyorum. Her veda yeni bir başlangıç..." notunu ekledi.

    takvim.com.tr
    EDHO'ya vedasını bu paylaşımla duyurdu

    Duyan kahru perişan yolcudur Abbas bağlasan durmaz! EDHO'ya vedasını bu paylaşımla duyurdu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yaşanan ayrılık gelişmesi seyircileri şok etti. Bu vedayı duyan her seyirci şaşıp kalacak. Kısa sürede gönüllere taht kuran ünlü isim sosyal medya hesabından "Her veda yeni bir başlangıçtır" diyerek vedayı duyurdu. Altıncı sezonunda kadrosuna Engin Benli, Muhammed Cangören, Erol Babaoğlu ve Caner Kurtaran gibi ünlü ismleri dahil eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da izleyicileri üzecek bir ayrılık gelişmesi yaşandı. 6. sezonun ilk bölümünde dizinin kadrosuna Bahar Sincanlı karakteriyle katılan Pelin Akil diziden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

    "HİKAYENİN SONUNA GELDİK"

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bir isim daha veda etti. Yavuz Sincanlı'nın kardeşi Bahar rolündeki Pelin Akil, Hızır Çakırbeyli ile kurduğu planlar sayesinde kısa zamanda dizinin sevilen isimlerinden birisi olmuştu.

    Pelin Akil paylaşımına şu notu düştü:

    "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'la olan hikayesinin sonuna geldik. Yapımda emeği geçen herkese çok ama çok teşekkür ederim hepinizi çok seviyorum, heyecanla izlemeye devam ediyor olacağım, kamera arkası ve önündeki herkese kocaman sarılıyorum, görüşeceğim insanlar çok hepinizi çok seviyorum.

    Karizmatik partnerim Oktay Kaynarca kırmızı bir iz bırakıyorum yanağına yine son kez. Behzat'ın da dediği gibi kırmızımı sürdüm.

        Tüm Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisi ve Bahar severleri kocaman öpüyorum. Her veda yeni bir başlangıç..."

        PELİN AKİL KİMDİR?

        Pelin Akil, 17 Nisan 1986'da İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafından Makedonya göçmeni, baba tarafında ise Boşnak asıllıdır.

        Rent Müzikali, Marika'nın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Depo, Sersefil-Korkuyorum sevgilim ve Closer gibi tiyatro oyunlarında yer almıştır.

            Pelin Akil biz ilk olarak 2007-2011 yılları arasında Arka Sıradakiler dizisinde rol aldı. Ardından TRT 1'de yayınlanan Kurt Kanunu dizisinde Ballı Naciye rolünu oynadı.

            Daha sonra Pelin Akil başka projelerde yer aldı ama 6. sezonda tekrar Seksenler dizisine dahil olmuştur. 2012 yılında Show TV'de yayımlanan Suskunlar dizisinde Nisan karakterini canlandıran Pelin Akil daha sonra karşımıza 2014 yılında TRT 1'de yayınlanan Kızıl Elma dizisiyle çıktı.
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