Powered By Pride ne anlama geliyor? Taylan Antalyalı kimdir, tişörtünde ne yazıyor? Paylaşımı olay oldu…

Powered By Pride ne anlama geliyor? Taylan Antalyalı kimdir, tişörtünde ne yazıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. A Milli Takım ve Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Taylan Antalyalı Onur Ayı'nı kutlamak amacıyla giydiği tişörtü ile Instagram hesabından paylaşım yapınca sosyal medyada ve gündemde en çok konuşulanlardan biri oldu. Taylan Antalyalı'nın paylaşımına ve hayatına dair bilgiler…
POWERED BY PRİDE NE ANLAMA GELİYOR?
Pride, İngilizce kökenli bir kelimedir. Gurur, kibir, kibirlenmek, övmek, iftihar etmek gibi anlamlara gelen Pride kelimesi yine kullanım açısından kuşların tüylerini kabartması şeklinde de görülebilir.
Pride kelimesi İngilizcede; görkem, saltanat, büyüklük, kibir, iftihar etmek, övmek gibi anlamlara gelmektedir.
PAYLAŞIMI OLAY OLDU!
A Milli Takım ve Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Taylan Antalyalı, Onur Ayı'nı kutlamak için özel koleksiyon bir tişört giydi. Instagram hesabından bir arkadaşının story'sini kendi takipçileriyle paylaşan futbolcunun tişörtünde gökkuşağı renkleriyle 'Powered by Pride' (Gururla destekliyorum) yazması tepkilere neden oldu. Sosyal medyada bazı kullanıcılar futbolcuyu desteklerken bazı kullanıcılar da tepki gösterdi. Gazeteciler Turgay Demir ve Emre Bol, Taylan Antalyalı'nın tişört nedeniyle milli takıma bir daha çağrılmaması gerektiğini ifade ettiler. Taylan Antalyalı gelen tepkilerin ardından fotoğrafı Instagram hesabından kaldırdı