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    • Magazin
    • 28.06.2021 10:44
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    • 28.06.2021 10:44
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    Powered By Pride ne anlama geliyor? Taylan Antalyalı kimdir, tişörtünde ne yazıyor? Paylaşımı olay oldu…

    Gündem yoğun bir şekilde Powered By Pride ne anlama geliyor? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Galatasaray’da futbol kariyerini sürdüren ismin Onur Ayı’na özel yaptığı Instagram paylaşımı gündemde bomba etkisi yarattı. Yazdığı açıklama tepkilere neden olunca paylaşımını kaldıran Taylan Antalyalı ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki Taylan Antalyalı kimdir, tişörtünde ne yazıyor? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Powered By Pride ne anlama geliyor?

    Powered By Pride ne anlama geliyor? Taylan Antalyalı kimdir, tişörtünde ne yazıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. A Milli Takım ve Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Taylan Antalyalı Onur Ayı'nı kutlamak amacıyla giydiği tişörtü ile Instagram hesabından paylaşım yapınca sosyal medyada ve gündemde en çok konuşulanlardan biri oldu. Taylan Antalyalı'nın paylaşımına ve hayatına dair bilgiler…

    POWERED BY PRİDE NE ANLAMA GELİYOR?

    Pride, İngilizce kökenli bir kelimedir. Gurur, kibir, kibirlenmek, övmek, iftihar etmek gibi anlamlara gelen Pride kelimesi yine kullanım açısından kuşların tüylerini kabartması şeklinde de görülebilir.

    Pride kelimesi İngilizcede; görkem, saltanat, büyüklük, kibir, iftihar etmek, övmek gibi anlamlara gelmektedir.

    PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

    A Milli Takım ve Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Taylan Antalyalı, Onur Ayı'nı kutlamak için özel koleksiyon bir tişört giydi. Instagram hesabından bir arkadaşının story'sini kendi takipçileriyle paylaşan futbolcunun tişörtünde gökkuşağı renkleriyle 'Powered by Pride' (Gururla destekliyorum) yazması tepkilere neden oldu. Sosyal medyada bazı kullanıcılar futbolcuyu desteklerken bazı kullanıcılar da tepki gösterdi. Gazeteciler Turgay Demir ve Emre Bol, Taylan Antalyalı'nın tişört nedeniyle milli takıma bir daha çağrılmaması gerektiğini ifade ettiler. Taylan Antalyalı gelen tepkilerin ardından fotoğrafı Instagram hesabından kaldırdı

        TAYLAN ANTALYALI KİMDİR?

        8 Ocak 1995 tarihinde Muğla'da dünyaya gelen Taylan Antalyalı, Muğlaspor alt yapısında futbol hayatına başladı. Ön libero, merkez orta saha ve 10 numara bölgelerinde oynayabilen Antalyalı, 1.80 boyunda.

        2012 senesinde Bucaspor ile profesyonel sözleşme imzalayan Taylan Antalyalı, BB. Erzurumspor formasıyla sergilediği başarılı performansın ardından 2019-2020 sezonunda Galatasaray'a transfer oldu.

        2020-2021 sezonunda Galatasaray forması ile çıktığı 34 Süper Lig maçında Antalyalı son olarak da Euro 2020'de Türkiye A Milli takımına çağrıldı.
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