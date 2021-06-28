Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 28 Haziran Pazartesi Gelinim Mutfakta puanlaması! Çeyrek altının sahibi…

Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 28 Haziran Pazartesi Gelinim Mutfakta puanlaması nasıl şekillendi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla yapılır oldu. Günün yemeğini yapan yarışmacıların tabakları Seda Sayan ve kayınvalideler kimin hangi yemeği yaptıdığını bilmeden tadıp puanlıyor. Peki haftanın ilk gününde Gelinim Mutfakta'da gün birincisi olup çeyreği kapan isim hangisi oldu?