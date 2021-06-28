Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 28 Haziran Pazartesi Gelinim Mutfakta puanlaması! Çeyrek altının sahibi…

Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 28 Haziran Pazartesi Gelinim Mutfakta puanlaması nasıl şekillendi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla yapılır oldu. Günün yemeğini yapan yarışmacıların tabakları Seda Sayan ve kayınvalideler kimin hangi yemeği yaptıdığını bilmeden tadıp puanlıyor. Peki haftanın ilk gününde Gelinim Mutfakta'da gün birincisi olup çeyreği kapan isim hangisi oldu?
28 HAZİRAN PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
En yüksek puanı alan isim Yağnur oldu, çeyrek altını kaptı
Gönül:
Yağnur:
Aysun:
Ayten:
25 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'dan bu hafta elenen olmadı
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Gelinim Mutfakta finaline az bir zaman kaldı, 20 altın bilezik için mücadele eden yarışmacılardan Aysun bu haftanın en çok çeyrek altın sahibi olduğu için bileziklerin emanetini kendisi aldı.