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    • Magazin
    • 28.06.2021 15:17
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    • 28.06.2021 15:39
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    Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 28 Haziran Pazartesi Gelinim Mutfakta puanlaması! Çeyrek altının sahibi…

    Gündemde özellikle gündüz kuşağı yarışmalarını yakından takip edenler tarafından Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. Kanal D’de hafta içi her gün Seda Sayan’ın sunuculuğu ile ekrana gelen ve sezon finaline az zaman kalan yarışmada heyecanın dozu üst seviyeye çıktı. Yeni haftanın ilk gününde günün yemeğini en iyi yapan kişi çeyrek altının sahibi oldu. Peki 28 Haziran Pazartesi Gelinim Mutfakta puanlaması nasıl şekillendi? Gelinim Mutfakta’da en yüksek puanı alarak çeyreği kapan kim oldu?

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

    Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 28 Haziran Pazartesi Gelinim Mutfakta puanlaması nasıl şekillendi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla yapılır oldu. Günün yemeğini yapan yarışmacıların tabakları Seda Sayan ve kayınvalideler kimin hangi yemeği yaptıdığını bilmeden tadıp puanlıyor. Peki haftanın ilk gününde Gelinim Mutfakta'da gün birincisi olup çeyreği kapan isim hangisi oldu?

    28 HAZİRAN PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

    En yüksek puanı alan isim Yağnur oldu, çeyrek altını kaptı

    Gönül:

    Yağnur:

    Aysun:

    Ayten:

    25 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

    Gelinim Mutfakta'dan bu hafta elenen olmadı

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Gelinim Mutfakta finaline az bir zaman kaldı, 20 altın bilezik için mücadele eden yarışmacılardan Aysun bu haftanın en çok çeyrek altın sahibi olduğu için bileziklerin emanetini kendisi aldı.

        GELİNİM MUTFAKTA AYSUN KİMDİR?

        1996'da Sakarya'da doğup büyüyen Gelinim Mutfakta yarışmacısı Aysun Kuşatan, üniversitede okuyor. 5 senedir evli olduğunu söyleyen Aysun Kuşatan'ın 4 yaşında bir erkek çocuğu bulunuyor.Yarışmaya, İstanbul'un Pendik ilçesinden katılan Aysun, çözümcü, pratik ve hırslı biri olduğunu kaydetti. Yarışmada kayınvalidesi Nurten Kuşatan'la birlikte altınları toplamak için katıldığını aktaran Aysun, daha önce ''Zuhal Topal'la Sofrada'' programına da katılmıştı.

        GELİNİM MUTFAKTA YAĞNUR KİMDİR?

        Gelinim Mutfakta Yağnur İşçiler, Arnavut göçmenidir. 12 yıllık evlidir. 2 kızı ve 1 oğlu vardır. Geçen yıl yarışmada Arnavut yemeklerinde iddialı olduğunu dile getirmişti. Kayınvalide Nilgün hanım ise Manisa'lıdır. İlk gelini Yağnur'dur.

        Önceki sezonda da tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yağnur Dalkara İşçiler, yarışmaya özel şoförü ile gelerek adından söz ettirmişti.
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        Haberler Magazin Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 28 Haziran Pazartesi Gelinim Mutfakta puanlaması! Çeyrek altının sahibi…