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    • Magazin
    • 24.06.2021 22:04
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    • 24.06.2021 22:04
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    Survivor Poyraz kimdir? Survivor 2021 yarı finalisti Yiğit Poyraz kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

    Özellikle akşam saatlerinde gündemde yoğun bir şekilde Survivor Poyraz kimdir? Sorusunun cevabı araştırılır oldu. Her sezon olduğu gibi 2021 sezonu da bomba gibi geçti ve sonunda 4’lü koltuğa oturan yarışmacılar yarı finalist olmanın hem heyecanını hem mutluluğunu yaşadı. Yarışmacılardan Poyraz’ın hayatına dair bilgiler de merak konusu oldu. Peki Survivor 2021 yarı finalisti Yiğit Poyraz kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

    takvim.com.tr
    Survivor Poyraz kimdir?

    Survivor Poyraz kimdir? Survivor 2021 yarı finalisti Yiğit Poyraz kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılır oldu. TV8'de 6 aydır yarışan yarışmacılar bugün canlı yayın ile yarı finali yaşadı. Alyena ve Poyraz final koltuğu için SMS'e çıktı, finale kalan isim Survivor Yiğit Poyraz oldu ve hayatına dair tüm bilgiler merak ediliyor. İşte detaylar…

    SURVİVOR YİĞİT POYRAZ KİMDİR?

    Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. Bodrum'da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej'i yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti.

    2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney Uni'de exchange programı ile eğitim gördü.

    8 yaşından beri basketbol oynuyan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.

    SURVİVOR YARI FİNALE KİMLER KALDI?

    Yarı finale kalabilmek için Ayşe, Aleyna ve Poyraz zorlu parkurda adeta canını dişine taktı. Üç kişi arasında oynanan final oyununda yarışmacılara beş can verildi. Oyunda beş sayıyı bulan isimler final etabında yeniden karşı karşıya geldi. Poyraz ilk turu geçemeyerek oyundan elendi. Finale çıkan Ayşe ve Aleyna arasında on sayıyı yapan yarışmacının yarı finali kazanacağı açıklandı. Atışlarda Aleyna'ya üstün gelen Ayşe skoru 9'a getirirken Aleyna ise çok sayıda sayı kaybetti. Üst üste sayı kaybeden Aleyna oyunu rakibi Ayşe'ye kaptırdı. Final anında Ayşe 9 sayı üstünlüğü ile yarı final oyununu kazanan isim oldu. Böylece Survivor'da yarı finale kalan yarışmacılar İsmail ve Ayşe oldu.

        2021 SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

        Survivor 2021'de altı aylık maratonda geriye beş yarışmacı kaldı. Dora'nın elenmesinin ardından Aleyna, İsmail, Poyraz, Ayşe ve Berkay kaldı. Survivor'da ilk yarı finale kalan isim İsmail olurken diğer 4 yarışmacı arasında bu hafta bir eleme daha gerçekleşecek.

        Survivor final dörtlüsüne kalan bu isimlerden daha sonrası yarı finale çıkacak. Survivor 2021'in yarı finali 24 Haziran Perşembe günü, finali 25 Haziran Cuma günü yapılacak. Survivor finali ve yarı finali İstanbul'da gerçekleşecek. Cuma akşamı en fazla oya sahip olan yarışmacı "Survivor 2021 şampiyonu' unvanını alarak kupayı kaldıracak.

        Acun Ilıcalı: "Yarın yine finalle ilgili bir oyun oynayacaksınız. İsmail artık oyun oynamayacak, direkt olarak İstanbul'daki koltuğuna oturacak ve performans oyununun karşılığını alacak. Kalan üç yarışmacı yarın oyuna çıkacak. Beşer canla oyun oynayacaksınız, birbirinizle oyun oynamaya başlayacaksınız. Beşe kalan ilk yarışmacı finale kalacak. Daha sonra on olan kazanır şeklinde bir mücadeleye çıkacaksınız...

        Yani yarı final koltuğuna birinci oturacak ilk isim İsmail, ikinci oturacak ismi bu üçlü oyun belirleyecek. Üçüncü ve dördüncü oturacak isimler yarın akşam oylamaya çıkmış olacak ve sonucunu İstanbul'da açıklayacağız. Böylece canlı yayında yapacağımız İstanbul'daki yarı finalin hemen başında bir veda olacak, sonunda da bir veda olacak ve iki yarışmacımız büyük finale çıkacak."
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