Survivor finalistleri kimler? 2021 Survivor 1. ve 2. finalistleri belli oldu! Yarışmaya veda eden isimler ise…

Survivor finalistleri kimler? Yarışmaya veda eden isimler kimler oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılmaya başlandı. 2021 Survivor 1. ve 2. finalistleri belli oldu ve nefeslerin tutulduğu anlarda heyecan doruktaydı. Yarın Survivor finali yaşanacak ve SMS'te en yüksek oyu olan kişi şampiyonluğu göğüsleyecek. İşte bugün şampiyonluğa yaklaşan ve veda eden o isimler…
SURVİVOR'DAN ELENEN İSİMLER KİMLER OLDU?
Acun Ilıcalı kimin eleneceğini tahmin edemediğini söylerek, "Oylar o kadar yakın ki birbirine. Sonuç 50 buçuğa, 49 buçuk. Çok az bir oy farkı var. Bilemiyorum nasıl yapacağız ama durum bu. Kafamda bir şey var. Buna tek başıma karar verme şansım yok. Kısa bir toplantı yapacağız. Sonucu açıklayacağız. Durum bildiğiniz gibi değil.' dedi.
İsmail, Ayşe ve Poyraz arasında yapılacak oylama ile finale gelemeden elenen ilk isim Aleyna oldu.Poyraz, seçildikten sonra 'Oylar ucu ucuna olsa da kazanan ben olsam da, Aleyna'yı çok çok tebrik ediyorum. Sonuna kadar hak etti burada olmayı' diyerek, yarışma arkadaşını alkışladı.
FİNALİSTLER BELLİ OLDU!
Acun Ilıcalı sırası olarak yarın finalde yer alacak isimleri açıkladı. Survivor 2021'in ilk finalisti İsmail Balaban oldu. İsmail kendisine oy veren ve destek olan herkese teşekkür etti. Sonraki isim ise Poyraz oldu, böylece elenen isim de Ayşe oldu. Yarın şampiyon isim belli olacak, Poyraz ile İsmail'den hangisi en fazla SMS oyunu alırsa o şampiyonluğu göğüsleyecek.