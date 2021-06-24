Serkay Tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? Şoke eden Survivor açıklaması…

SEMİH ÖZTÜRK'TEN SERKAY TÜTÜNCÜ YORUMU

Survivor Ekstra'da daha önce Survivor'da karşı karşıya geldiği ve tartışma yaşadığı Serkay Tütüncü ile ilgili sözleriyle dikkat çeken Semih Öztürk, yarışma sayesinde ünlendiğini ve bunu unutarak yaptığı açıklamalardan dolayı nankör olduğunu söyledi.

"İHTİMALİ BİLE YOK"

2016 yılında katıldığı ve finale kaldığı Survivor yarışmasıyla ünlenen Serkay Tütüncü, muhabirlerin "Survivor izlemeye vakit kalıyor mu?" sorusuna, "Gitmeden önce de gittikten sonra da izlemedim" cevabını verdi."All Star'a katılma ihtimaliniz var mı?" sorusunu ise "İhtimali bile yok. Bu konudan bahsetmeyelim" diyerek geçiştirdi.



