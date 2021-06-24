Seksenler Fehmi öldü mü, yerine kim gelecek? Seksenler'in Fehmi'si Rasim Öztekin'in yerine yeni sezonda kim olacak? Sorgulamaları arama motorlaır üzerinden çok sık araştırılır oldu. TRT 1'de ilk sezonu 2021 yılında başlayan ve günümüze kadar devam eden uzun soluklu televizyon dizisi bu akşam yeni sezon ilk bölümü ile ekrana geldi. İzleyiciler en çok Seksenler Fehmi karakterini kimin canlandıracağını merak eder oldu. İşte ayrıntılar…
SEKSENLER FEHMİ ÖLDÜ MÜ?
Rasim Öztekin'in hayat verdiği Fehmi karakteri artık dizide yer almayacak. Öte yandan dizinin yeni sezon tanıtımında ise evin babası Fehmi'nin hayatını kaybettiğine ilişkin sahneler verildi.
RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?
Öztekin, 14 Ocak 1959 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyuncu Pelin Öztekin'in babası olan usta isim, İstanbul'daki Galatasaray Lisesinin ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun oldu. Sahne yaşamında ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro'da amatör çalışmalarla edindi. Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel olarak tiyatro sanatçılığına başladı. 2016 yılında Kel Hasan Efendi'nin kavuğu, Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi. 20 Eylül 2020 tarihinde ise kavuğu Şevket Çoruh'a devretti.