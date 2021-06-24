Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 24.06.2021 20:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.06.2021 20:31
    ABONE OL

    Seksenler Fehmi öldü mü, yerine kim gelecek? Seksenler’in Fehmi’si Rasim Öztekin’in yerine yeni sezonda kim olacak?

    Gündemde özellikle dizi severler tarafından Seksenler Fehmi öldü mü, yerine kim gelecek? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. TRT 1’de bugün yeni sezonuna başlayan, uzun zamandır büyük ilgiyle izlenen dizi Seksenler’de Fehmi karakterini canlandıran Rasim Öztekin’in hayatını kaybetmesi herkesi derin bir üzüntüye boğmuştu. Seksenler’in Fehmi’si Rasim Öztekin’in yerine yeni sezonda kim olacak? Sorgulaması da sıklıkla yapılır oldu. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Seksenler Fehmi öldü mü, yerine kim gelecek?

    Seksenler Fehmi öldü mü, yerine kim gelecek? Seksenler'in Fehmi'si Rasim Öztekin'in yerine yeni sezonda kim olacak? Sorgulamaları arama motorlaır üzerinden çok sık araştırılır oldu. TRT 1'de ilk sezonu 2021 yılında başlayan ve günümüze kadar devam eden uzun soluklu televizyon dizisi bu akşam yeni sezon ilk bölümü ile ekrana geldi. İzleyiciler en çok Seksenler Fehmi karakterini kimin canlandıracağını merak eder oldu. İşte ayrıntılar…

    SEKSENLER FEHMİ ÖLDÜ MÜ?

    Rasim Öztekin'in hayat verdiği Fehmi karakteri artık dizide yer almayacak. Öte yandan dizinin yeni sezon tanıtımında ise evin babası Fehmi'nin hayatını kaybettiğine ilişkin sahneler verildi.

    RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?

    Öztekin, 14 Ocak 1959 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyuncu Pelin Öztekin'in babası olan usta isim, İstanbul'daki Galatasaray Lisesinin ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun oldu. Sahne yaşamında ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro'da amatör çalışmalarla edindi. Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel olarak tiyatro sanatçılığına başladı. 2016 yılında Kel Hasan Efendi'nin kavuğu, Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi. 20 Eylül 2020 tarihinde ise kavuğu Şevket Çoruh'a devretti.

        Rasim Öztekin,1992-1995 yılları arasında televizyonlarda şov programları yaptı. 1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı "2071'de Türkiye" adlı müzikali sahneye koyup oynadı. TRT'ye program metin yazarlığı ve bir dönem Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Youtube kanalından yayınlar yapmaktadır.

        62 yaşındaki oyuncu Öztekin'in, 7 Mart günü öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra fenalaştığı öğrenildi. Kalbi duran sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürüldü.Oyuncunun kızı Pelin Öztekin, sosyal medyadan babası için kana ihtiyaç olduğuna yönelik paylaşımda bulundu. Ardından "Şu an için kana ihtiyaç kalmadı. Duyarlılığınız için teşekkür ederim. Dualarınız babamla olsun." dedi. Rasim Öztekin'in sağlık durumu ile ilgili doktorlardan açıklama yapıldı. Yoğun bakımda entübe olarak takip edilmektedir. Hayati tehlikesi devam etmekte ve durumu ciddiyetini korumaktadır denilmiştiRasim Öztekin, 7 Mart günü geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, oyuncunun 8 Mart günü hayatını kaybettiğini bildirdi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Şu anda Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde
        Haberler Magazin Seksenler Fehmi öldü mü, yerine kim gelecek? Seksenler’in Fehmi’si Rasim Öztekin’in yerine yeni sezonda kim olacak?