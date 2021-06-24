Seksenler Fehmi öldü mü, yerine kim gelecek? Seksenler'in Fehmi'si Rasim Öztekin'in yerine yeni sezonda kim olacak? Sorgulamaları arama motorlaır üzerinden çok sık araştırılır oldu. TRT 1'de ilk sezonu 2021 yılında başlayan ve günümüze kadar devam eden uzun soluklu televizyon dizisi bu akşam yeni sezon ilk bölümü ile ekrana geldi. İzleyiciler en çok Seksenler Fehmi karakterini kimin canlandıracağını merak eder oldu. İşte ayrıntılar…