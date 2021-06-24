Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor 2021 yarı finalisti Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. TV8'de Ocak ayından bu yana yayınlanan ve ilgiyle izlenen fenomen yarışmada 4 yarı finalist izleyici karşısına çıktı. İstanbul'da gerçekleşen canlı yayında potada olan Aleyna ve Poyraz'dan hangisinin eleneceği merak konusu oldu. İşte hayatı oldukça merak edilen Survivor Aleyna Aleyna hakkında bilgiler…
SURVİVOR ALEYNA KİMDİR?
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Annesi ile babası 10 yaşında iken ayrılan ve o zamana kadar Yalova'da yaşayan Aleyna Kalaycıoğlu, sonrasında annesiyle ve kardeşiyle İstanbul'a taşınmış. Kalaycıoğlu, İstanbul'da lise eğitimi sonrasında aldığı dil eğitimi sonrasında ABD'de Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı.Kalaycıoğlu, 10 senedir voleybol oynuyor. Aynı zamanda son üç yıldır beach voleybol okul takımında da yer alıyor.
SURVİVOR YARI FİNALE KİMLER KALDI?
Yarı finale kalabilmek için Ayşe, Aleyna ve Poyraz zorlu parkurda adeta canını dişine taktı. Üç kişi arasında oynanan final oyununda yarışmacılara beş can verildi. Oyunda beş sayıyı bulan isimler final etabında yeniden karşı karşıya geldi. Poyraz ilk turu geçemeyerek oyundan elendi. Finale çıkan Ayşe ve Aleyna arasında on sayıyı yapan yarışmacının yarı finali kazanacağı açıklandı. Atışlarda Aleyna'ya üstün gelen Ayşe skoru 9'a getirirken Aleyna ise çok sayıda sayı kaybetti. Üst üste sayı kaybeden Aleyna oyunu rakibi Ayşe'ye kaptırdı. Final anında Ayşe 9 sayı üstünlüğü ile yarı final oyununu kazanan isim oldu. Böylece Survivor'da yarı finale kalan yarışmacılar İsmail ve Ayşe oldu.