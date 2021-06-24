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    • 24.06.2021 22:34
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    Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor 2021 yarı finalisti Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

    Gündemde yoğun bir şekilde Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bomba gibi bir 2021 sezonu yaşatan Survivor’da sona gelindi ve bu akşam yarı finalist koltuğunu paylaşan 4 yarışmacı TV8’de canlı yayın olarak sevenleriyle buluştu. İzleyiciler yarışmacılar hayatlarına dair tüm bilgileri merak etmeye başladı. Peki Survivor 2021 yarı finalisti Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

    takvim.com.tr
    Aleyna Kalaycıoğlu kimdir?

    Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor 2021 yarı finalisti Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. TV8'de Ocak ayından bu yana yayınlanan ve ilgiyle izlenen fenomen yarışmada 4 yarı finalist izleyici karşısına çıktı. İstanbul'da gerçekleşen canlı yayında potada olan Aleyna ve Poyraz'dan hangisinin eleneceği merak konusu oldu. İşte hayatı oldukça merak edilen Survivor Aleyna Aleyna hakkında bilgiler…

    SURVİVOR ALEYNA KİMDİR?

    Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Annesi ile babası 10 yaşında iken ayrılan ve o zamana kadar Yalova'da yaşayan Aleyna Kalaycıoğlu, sonrasında annesiyle ve kardeşiyle İstanbul'a taşınmış. Kalaycıoğlu, İstanbul'da lise eğitimi sonrasında aldığı dil eğitimi sonrasında ABD'de Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı.Kalaycıoğlu, 10 senedir voleybol oynuyor. Aynı zamanda son üç yıldır beach voleybol okul takımında da yer alıyor.

    SURVİVOR YARI FİNALE KİMLER KALDI?

    Yarı finale kalabilmek için Ayşe, Aleyna ve Poyraz zorlu parkurda adeta canını dişine taktı. Üç kişi arasında oynanan final oyununda yarışmacılara beş can verildi. Oyunda beş sayıyı bulan isimler final etabında yeniden karşı karşıya geldi. Poyraz ilk turu geçemeyerek oyundan elendi. Finale çıkan Ayşe ve Aleyna arasında on sayıyı yapan yarışmacının yarı finali kazanacağı açıklandı. Atışlarda Aleyna'ya üstün gelen Ayşe skoru 9'a getirirken Aleyna ise çok sayıda sayı kaybetti. Üst üste sayı kaybeden Aleyna oyunu rakibi Ayşe'ye kaptırdı. Final anında Ayşe 9 sayı üstünlüğü ile yarı final oyununu kazanan isim oldu. Böylece Survivor'da yarı finale kalan yarışmacılar İsmail ve Ayşe oldu.

        2021 SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

        Survivor 2021'de altı aylık maratonda geriye beş yarışmacı kaldı. Dora'nın elenmesinin ardından Aleyna, İsmail, Poyraz, Ayşe ve Berkay kaldı. Survivor'da ilk yarı finale kalan isim İsmail olurken diğer 4 yarışmacı arasında bu hafta bir eleme daha gerçekleşecek.

        Survivor final dörtlüsüne kalan bu isimlerden daha sonrası yarı finale çıkacak. Survivor 2021'in yarı finali 24 Haziran Perşembe günü, finali 25 Haziran Cuma günü yapılacak. Survivor finali ve yarı finali İstanbul'da gerçekleşecek. Cuma akşamı en fazla oya sahip olan yarışmacı "Survivor 2021 şampiyonu' unvanını alarak kupayı kaldıracak.

        Acun Ilıcalı: "Yarın yine finalle ilgili bir oyun oynayacaksınız. İsmail artık oyun oynamayacak, direkt olarak İstanbul'daki koltuğuna oturacak ve performans oyununun karşılığını alacak. Kalan üç yarışmacı yarın oyuna çıkacak. Beşer canla oyun oynayacaksınız, birbirinizle oyun oynamaya başlayacaksınız. Beşe kalan ilk yarışmacı finale kalacak. Daha sonra on olan kazanır şeklinde bir mücadeleye çıkacaksınız...

        Yani yarı final koltuğuna birinci oturacak ilk isim İsmail, ikinci oturacak ismi bu üçlü oyun belirleyecek. Üçüncü ve dördüncü oturacak isimler yarın akşam oylamaya çıkmış olacak ve sonucunu İstanbul'da açıklayacağız. Böylece canlı yayında yapacağımız İstanbul'daki yarı finalin hemen başında bir veda olacak, sonunda da bir veda olacak ve iki yarışmacımız büyük finale çıkacak."
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        Önce dayak sonra yalan!
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