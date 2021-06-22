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    • Magazin
    • 22.06.2021 19:01
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    • 22.06.2021 19:05
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    Gündemde özellikle magazine gündemini yakından takip edenler tarafından ? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Kanal D’de yeni başlayan Baht oyunu bu senenin yaz dizileri arasında yerini aldı ve şimdiden oldukça ilgi görmeye başladı. İkilinin aşk yaşamaya haberleri gündemde büyük yankı uyandırdı, hemen gerçekliği araştırılır oldu. Peki Baht Oyunu dizisinde ?

    takvim.com.tr
    Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel sevgili mi?

    Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel sevgili mi? Başrolü paylaşan Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel aşk iddiası doğru mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kanal D'de yani başlayan Baht Oyunu dizisinde başrolleri paylaşan ikili arasında aşk iddiaları magazine gündemine bomba gibi düştü. Pek çok dizide başrollerin aşk yaşamaya başladığı görülüyor, Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel için de birlikte olduğu iddiaları geldi. İşte detaylar…

    AYTAÇ ŞAŞMAZ VE CEMRE BAYSEL SEVGİLİ Mİ?

    Kanal D ekranında salı akşamları yayınlanmaya başlayan Baht oyunu dizisi, izleyici tarafından büyük ilgi gördü. Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'ın başrolünü paylaştığı dizi severek izlenirken oyuncular birbirlerine oldukça yakıştırıldı. Sette yakınlaşan ikili aşk yaşamaya başladı. Öte yandan Cemre Baysel'in 5 yıllık ilişkisinin sürdüğü de söyleniyor. Konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi.

    AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR?

    1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aytaç Şaşmaz, 1.80 metre boyunda, 77 kilodur. Aynı zamanda oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi olan Aytaç Şaşmaz'ın ilk oyunculuk deneyimi, 2017 yılında rol aldığı "Kötü Çocuk" isimli sinema filmidir.

    Star TV ekranlarında yayınlanan, başrolünde Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Söz dizisinin kadrosunda yer alan Şaşmaz, reklam filmlerinde de boy göstermiştir.

    Son olarak Hekimoğlu dizisinde başrollerden biri olan Aytaç Şaşmaz, şimdilerde yeni dizi projesi Baht Oyunu ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

        CEMRE BAYSEL KİMDİR?

        Baysel, 5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 166 cm ve 53 kilo. Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü mezunu. Dizi oyunculuğuna 2014 yılında Yeşil Deniz dizisinde Gonca rolüyle başlayan Cemre Baysel, daha sonra İsimsizler dizisinde rol aldı. 2017 yılında başrolü Bülent İnal, Özlem Conker, Akın Akınözü ve Ezgi Eyüboğlu'nun paylaştığı Payitaht Abdülhamid Payitaht Abdülhamid dizisinde Firuze karakterindeydi.

        Cemre Baysel, 2018'de Elimi Bırakma dizisinde Melis Çelen, 2019'da yer aldığı Ramo dizisinde Fatoş karakterini canlandırdı. 2020'de Sol Yanım dizisinde oynadı.

        CEMRE BAYSEL DİZİLERİ

        Baht Oyunu (Ada, TV Dizisi 2021)

        Sol Yanım (Biricik, TV Dizisi 2020)

        Ramo (Fatoş, TV Dizisi 2019-2020)

        Balık Dünyası Et Midye 1000 g

        İsimsizler (Gülperi, TV Dizisi 2017)

        Payitaht Abdülhamid (2. Sezon, Firuze, TV Dizisi 2017)

        Yeşil Deniz (2 Sezon, Gonca, TV Dizisi 2014-2015)
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        Haberler Magazin Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel sevgili mi? Başrolü paylaşan Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel aşk iddiası doğru mu?