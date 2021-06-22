Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel sevgili mi? Başrolü paylaşan Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel aşk iddiası doğru mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kanal D'de yani başlayan Baht Oyunu dizisinde başrolleri paylaşan ikili arasında aşk iddiaları magazine gündemine bomba gibi düştü. Pek çok dizide başrollerin aşk yaşamaya başladığı görülüyor, Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel için de birlikte olduğu iddiaları geldi. İşte detaylar…
AYTAÇ ŞAŞMAZ VE CEMRE BAYSEL SEVGİLİ Mİ?
Kanal D ekranında salı akşamları yayınlanmaya başlayan Baht oyunu dizisi, izleyici tarafından büyük ilgi gördü. Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'ın başrolünü paylaştığı dizi severek izlenirken oyuncular birbirlerine oldukça yakıştırıldı. Sette yakınlaşan ikili aşk yaşamaya başladı. Öte yandan Cemre Baysel'in 5 yıllık ilişkisinin sürdüğü de söyleniyor. Konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi.
AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR?
1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aytaç Şaşmaz, 1.80 metre boyunda, 77 kilodur. Aynı zamanda oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi olan Aytaç Şaşmaz'ın ilk oyunculuk deneyimi, 2017 yılında rol aldığı "Kötü Çocuk" isimli sinema filmidir.
Star TV ekranlarında yayınlanan, başrolünde Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Söz dizisinin kadrosunda yer alan Şaşmaz, reklam filmlerinde de boy göstermiştir.
Son olarak Hekimoğlu dizisinde başrollerden biri olan Aytaç Şaşmaz, şimdilerde yeni dizi projesi Baht Oyunu ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.