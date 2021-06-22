Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel sevgili mi? Başrolü paylaşan Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel aşk iddiası doğru mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kanal D'de yani başlayan Baht Oyunu dizisinde başrolleri paylaşan ikili arasında aşk iddiaları magazine gündemine bomba gibi düştü. Pek çok dizide başrollerin aşk yaşamaya başladığı görülüyor, Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel için de birlikte olduğu iddiaları geldi. İşte detaylar…