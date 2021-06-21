Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 21.06.2021 20:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.06.2021 20:41
    ABONE OL

    ! ! Heyecan dolu yüzleşme…

    ! sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. ATV ekranlarında her Pazartesi akşamı yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizinin yeni bölümünde yine heyecan dolu gelişmeler yaşanacak. ile Hurdacı’nın yüzyüze gelişi ve yüzleşme anı izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Peki kafasındaki soru işaretlerinin cevabını bulacak mı? İşte Maraşlı dizisinin yeni bölümünde yaşanacaklar…

    takvim.com.tr
    Maraşlı 23. bölüm CANLI izle!

    Maraşlı 23. bölüm CANLI izle! ATV dizisi Maraşlı son bölüm izle sorgulamaları gündemde sıklıkla yapılıyor. ATV'de Pazartesi akşamları ekrana gelen dizinin her bölümü merakla takip ediliyor. Mahur'un teklife evet diyip demeyeceği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Diğer yandan Mahur'u bekleyen tehlikenin ne olduğu araştırılır oldu. Maraşlı'nın babası ile yüzleşme anında neler yaşanacağı da yeni bölümde belli olacak. İşte güncel gelişmeler…

    MARAŞLI 23. BÖLÜM CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

    MARAŞLI SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    "Evet, sonsuza dek evet..."

    Maraşlı ve Hurdacı yüz yüze gelir. Maraşlı, silahını Hurdacı'ya doğrultur ve konuşmasını ister. Savcı Tolga, ekibi ile Hurdacı'nın mekanına baskın yapar. Hurdacı'nın babası olduğunu öğrenen Maraşlı'nın aklı soru işaretleriyle doludur. Maraşlı, babasının onu neden öldürmek istediğini öğrenebilecek midir?

    Hurdacı neden Maraşlı'nın peşindedir? Mahur, Zeliş'le okulda buluşur. Mahur, Zeliş'in hala Maraşlı'nın Hilal ile evlenmesinden yana olduğunu anlar. Mahur'un, Maraşlı'nın evlilik teklifine cevap vermeden önce görüşmesi gereken bir kişi daha vardır. Mahur, Maraşlı'ya "evet" diyecek midir? Hurdacı, Savaş'a polisler mekanını bastığı için sinirlidir ve ölüm emrini verir. Hurdacı'nın adamları Savaş'ın mekanını tarar. Savaş ve Hurdacı restleşir. İkili arasında artık savaş başlamıştır. Kazanan kim olacaktır? Savaş, Maraşlı'nın Mehmet İnce olduğundan şüphelenir ve harekete geçer. Maraşlı'nın en yakınlarından bu gerçeği öğrenmek ister. Fuad ve Mahur'un peşine takılır. Savaş, Maraşlı'nın Mehmet İnce olduğunu öğrenecek midir? Fuad ve Mahur'u bekleyen büyük tehlike nedir?

        MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        Maraşlı ve Savaş'ın adamları arasında büyük bir çatışma çıkar. Mahur, Necati ile sığındıkları yerde Savcı Tolga ile görüşür. Olay yerine polisler ve Savcı gelir. Tolga, Maraşlı'nın, Mahur'un yanında olmasından rahatsız olur. Maraşlı'ya, Mehmet İnce'yi sorar. Bu sırada Necati de ortadan kaybolmuştur. Mahur, büyük bir korkuyla Necati'yi aramaya başlar.

        Maraşlı herkesin peşinde olduğu Mehmet İnce için bir plan yapmış mıdır? Akıl sağılığı yerinde olmayan Necati neden ortadan kaybolmuştur?

        Necati hala yaşadığı için Savaş iyice gerilmiştir. Hurdacı, Maraşlı'nın Necati'yi kurtardığını öğrenince öfkelenir. Hurdacı'nın yeni adımı ne olacaktır? Mehmet İnce ile ilgili bilgi almanın peşine düşen Savcı, Hilal'e ulaşır.

        Hilal gizli bilgileri paylaşamayacağını bildirse de Savcı Tolga bu bilgilere ulaşmak için pes etmez. Savcı 'Yüksek Kurumlara başvurarak alacağı konusunda emindir. Maraşlı çok gergindir. Savcı, Mehmet İnce'nin Maraşlı olduğunu öğrenecek midir? Maraşlı, gerçekleri Mahur'a anlatacak mıdır?
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Erdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar: Biden...
        Haberler Magazin Maraşlı 23. bölüm CANLI izle! ATV dizisi Maraşlı son bölüm izle! Heyecan dolu yüzleşme…