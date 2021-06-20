Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas'ın, hanenin lideri olarak seçilmesi yepyeni bir dönemin başlangıcını da beraberinde getirmiştir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 199.son bölümde, Oyunu bitiren Hızır'ın polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklanması tansiyonu yükseltti. Dizinin yaz tatiline girmesiyle birlikte yeni sezon için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sezon finalinde heyecan dolu gelişmeler yaşanırken Hızır Çakırbeyli'nin tutuklanması şok etkisi yarattı. Durumdan haberdar olan Hızır, ailenin yeni reisi olarak İlyas'ı ilan etti ve herkes ona biat etti. Ayrıca Alpaslan firar ederek düşmanlarıyla bu sayede mücadele etmeyi tercih etti. Yeni sezonda bomba olaylar yaşanacak. Seyirciler EDHO 200. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmelere odaklandı.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200.Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Başrollerini Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik (Ceylan Çakırbeyli), Yunus Emre Yıldırımer (Alparslan Çakırbeyli), Yalçın Hafızoğlu (Hızır Ali Çakırbeyli), Ali Sürmeli (Kimsesiz Doğan), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli) gibi televizyon ekranlarının aranan yüzlerinin paylaştığı ve Salı akşamı aksiyonun ardı arkasının kesilmediği çarpıcı sahneleriyle dizi severlerinin karşısına geçen reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200.bölümüyle Eylül ayı içerisinde izleyici kitlesini ağırlaması bekleniyor.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200.Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?
Senaristliğini Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un kaleme aldığı, yapımcılığını ise Onur Tan, Baran Özçaylan ve Zübeyr Şaşmaz'ın üstlendiği toplamda altı sezondur ATV ekranlarında reyting fırtınası estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200.bölüm fragmanı şu an için henüz yayınlanmadı...