



ADAY YARIŞMACILAR SON KEZ KONUŞTU

Survivor'da bu hafta eleme adayı olan Dora ''Arkadaşlarım çok güçlü adaylar. Her şeye hazırım. Açıkçası gidiş psikolojisine çok giremedim, kalış psikolojisinde de değilim. Keyif alıyorum. Hayırlısı göreceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Aleyna, ''3 haftadır potadayım. Aynı şeyleri dile getiriyorum. Devam etmek istediğim bir yol var ve bu potadan çıkmak istiyorum. Gözümü açıyorum, kapıyorum, konseydim. Son 3 dokunulmazlık kaldı. Bir türlü beceremedim. Allah o kolyeyi inşallah bu hafta nasip eder. Herkesin hakkında hayırlısı olsun.'' açıklamasını yaptı.