Her bölümüyle ayrı bir heyecanla izlenen uzun soluklu fenomen yarışmada şaşırtıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Survivor üçüncü dokunulmazlığı kim kazandı? 16 Haziran Survivor'da kim elendi? Ada konseyinde gergin anların da yaşandığı Survivor son bölüme dair bilgiler…
SURVİVOR ÜÇÜNCÜ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor'da yeni bir yarışmacının elenmesi için üçüncü bir dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşti. Oyunu kazanan aynı zamanda ödülü de kazanmış olacak. Ödül ise Punta Cana'da enfes yemek ve 10 bin TL'lik alışveriş çeki. Son dokunulmazlık oyununu ise ilk kez bir kadın yarışmacı kazandı. Ayşe son dokunulmazlık sembolünü kazanan isim oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI
Yarışmada iki dokunulmazlık oyunun ardından eleme adayları da netleşti. Survivor'da iki eleme adayı da belli olmuştu. Dora ve Aleyna Kalaycıoğlu yarışmada aday olan isimlerdi.