Sezon finali bölümüne artık çok az zaman kala Bir Zamanlar Çukurova dizisinde heyecan iyice tavan yaptı. Dün akşam yayınlanan bölümün son sahnesinde Sevda, Ümit'in tam Demir'i vurmak istediği anda kendisini kurşunun önüne attı ve bir anda yere yığıldı. Bu gelişme şok etkisi yaratırken gözler Sevda'nın ölüp ölmeyeceğine çevrildi. Demir, Ümit'in bebeği doğurmaması için her yolu denedi ve öfkesi yine tüm Çukurova'yı sardı. Ümit'i dört koldan arayıp bulmak için harekete geçti. Ancak son anda Ümit'in silahından çıkan kurşunlar Sevda'yı vurdu. İzleyiciler şimdi heyecanla Bir Zamanlar Çukurova 101. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak fragman henüz aktarılmadı.

SEVDA ARTIK SADECE KIZINI KORUMANIN PEŞİNDE

Sevda kızını korumak için, her şeyi göze alır. Konaktan para alıp, onu İstanbul'a götürecektir. Ama işler planlandığı gibi gitmeyince, Sevda için de zor günler başlayacaktır.