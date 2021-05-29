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    • Magazin
    • 29.05.2021 09:59
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    • 29.05.2021 09:59
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    Zıvanadan çıktı asla yaş tahtaya basmayacak! : Tuğyan edip ateşi harlıyor

    Gözyaşlarının sel olup aktığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta aileler Haşmet ve Didem'in ardından bombalı saldırıda Hakan'ı da kaybetti. Cenazede yaşanan patlamanın ardından Behzat bir yakınını daha kaybetmenin acısını tüm düşmanlarından çıkaracak. Ayrıca Didem'in kaybıyla yüreği yanan Hızır Ali kendini toparlar toparlamaz Volkan, Rado ve oğullarının üzerine yürüyecek. Ardı ardında Ceylan, Hayriye Ana, Haşmet, Tipi'nin kayıplarıyla büyük üzüntü yaşayan Hızır Çakırbeyli hasımlarını etkisiz hale getirmek için herkesi şaşırtacak bir plan yapacak. İzleyiciler şimdi yla neler olacağına kilitlendi.

    takvim.com.tr
    EDHO 197. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Zıvanadan çıktı asla yaş tahtaya basmayacak! EDHO 197. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş zirvelere ulaşırken Rado ise tuğyan edip ateşi harlıyor. Bu haftaki bölümde Didem ve Haşmet'in peş peşe vedasıyla birlikte gözyaşları sel olurken Hızır Çakırbeyli iki ailenin fertlerini korumak adına elinden gelen her şeyi yaptı. Ancak Rado ve Volkan yeni bir plan tezgahlayarak cenazede birilerini öldürmek için harekete geçti. Behzat'ın arabasının altına konulan bomba infilak edince iki aile için çok değerli olan Hakan hayatını kaybetti. Gerilimin iyice arşa çıktığı bölüm sonrası EDHO 197. bölüm fragmanı bekleniyor. Ancak fragman henüz yayınlanmadı.

    BEHZAT İNTİKAM PEŞİNDE

    Ağabeyinin intikamını almayı kafasına koyan Behzat, İlyas, Yaman ve İshak ile beraber Radoların bulunduğu mekana operasyon düzenledi.

    "AĞABEYİNİ BEN ÖLDÜRDÜM"

    Mekanı kuşatan ekip son anda elinden Rıdvan ve Volkan'ı kaçırırken Haşmet Façalı'nın katili Tayfun yaralı olarak ele geçirildi. İlyas'ın Tayfun'u konuşturmak istemesi üzerine Tayfun "Ağabeyini ben öldürdüm" sözlerini sarf etti ve Behzat onu öldürdü.

    HAKAN ÖLÜYOR

    Haşmet Façalı'nın cenazesinin ardından patlayan bomba yürekleri dağladı. Son anlarda ise Behzat'ın arabasınaki bomba patladı ve arabanın içerisinde yer alan Hakan'ın da hayatını kaybetmesi şok etkisi yarattı.

        SAVAŞIN FİTİLİ ATEŞLENİYOR!

        Hızır Çakırbeyli, verdiği savaşta tek tek sevdiklerini kaybeder. Hızır Ali'nin Didem'le evlendiği gün saldırıya uğramasıyla şok yaşayan Çakırbeyli ailesi, Didem'in acı haberi ile yıkılır.

        RIDVAN'IN MEKANI BASIYOR

        Kızının ölüm haberiyle kendini kaybeden Haşmet Façalı ise saldırının arkasındaki isim olan Rıdvan'ın mekanı basar. Rıdvan'ın adamlarını tek tek indiren Haşmet Façalı, yediği kurşunlarla yere yığılır.

        Gelinin öldüğü gün dostu Haşmet Façalı'yı da kaybetmek istemeyen Hızır Çakırbeyli, elinden geleni yapar.Yaşanan onca karmaşanın arasında oğlundan gelen sevindirici haberle bir nebzede olsa içi rahatlayan Hızır Çakırbeyli, düşmanını yok etmek için kolları sıvar.

            Topyekûn savaşa hazır olan Çakırbeyli ailesi ve dostları, bu uğurda her şeyi yapmaya hazırdır. Hızır Çakırbeyli, hala hedef olan oğlu Hızır Ali'yi koruma görevini ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'ye verir.

            Tek tek aile üyelerini kaybeden Rıdvan, bu kez de bombalı saldırı yapmak için kolları sıvar. İlyas Çakırbeyli'nin Pınar'la birlikte kurduğu oyun Ömür Çakırbeyli'nin son anda mekanı basmasıyla bozulur.

            Tüm düşmanlarını tek seferde temizlemeyi planlayan İlyas Çakırbeyli, sadece Rıdvan'ın oğlu Musa'yı öldürebilir. Oğlunun intikamını almak isteyen Rıdvan ise kana kan diyerek okları Hızır Çakırbeyli'nin oğlu Hızır Ali'ye çevirir. Kendisinden habersiz yapılan planlardan rahatsız olan Hızır Çakırbeyli, duruma el koyarak kendi oyunun kurmak için kolları sıvar.
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            Haberler Magazin Zıvanadan çıktı asla yaş tahtaya basmayacak! EDHO 197. bölüm fragmanı: Tuğyan edip ateşi harlıyor