Zıvanadan çıktı asla yaş tahtaya basmayacak! EDHO 197. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş zirvelere ulaşırken Rado ise tuğyan edip ateşi harlıyor. Bu haftaki bölümde Didem ve Haşmet'in peş peşe vedasıyla birlikte gözyaşları sel olurken Hızır Çakırbeyli iki ailenin fertlerini korumak adına elinden gelen her şeyi yaptı. Ancak Rado ve Volkan yeni bir plan tezgahlayarak cenazede birilerini öldürmek için harekete geçti. Behzat'ın arabasının altına konulan bomba infilak edince iki aile için çok değerli olan Hakan hayatını kaybetti. Gerilimin iyice arşa çıktığı bölüm sonrası EDHO 197. bölüm fragmanı bekleniyor. Ancak fragman henüz yayınlanmadı.

BEHZAT İNTİKAM PEŞİNDE

Ağabeyinin intikamını almayı kafasına koyan Behzat, İlyas, Yaman ve İshak ile beraber Radoların bulunduğu mekana operasyon düzenledi.