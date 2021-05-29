Moralleri alaşağı eden ayrılık başka yere gidecek! Çukurova'da peş peşe vedalar! Trajik son... 3 sezondur ekranlardaki macerasını sürdüren ve her bölümüyle adeta herkesi mest eden Bir Zamanlar Çukurova'da yaşanan veda izleyicilerini kahretti. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yaşananlar heyecanla takip edilmeye devam edilirken bu hafta diziye veda eden isim dikkat çekti. Bilindiği üzere Çukurova'da geçtiğimiz haftalarda yaşanan ayrılıklar dikkat çekmişti. Dizide ilk olarak Hünkar Yaman'ın ardından da Yılmaz'ın ölümü izleyicileri kahretmişti. Çukurova'daki bu vedaların ardından Behice'nin intiharı çok konuşulmuştu. Bu hafta doktor Müjgan karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Melike İpek Yalova Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrıldı.

ÜNLÜ OYUNCU VEDA ETTİ

Bir Zamanlar Çukurova izleyicilerini çok şaşırtacak bir veda daha yaşandı. oktor Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova'nın diziye veda etti.