Gözümde canlanır koskoca mazi! 7. sezon onayı alan EDHO'ya bakın kimler veda etti. 6. sezonun sonuna yaklaşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu sezon Tipi, Ceylan ve Haşmet'in vedaları izleyicileri kahrederken kadroya Hamdi Baba, Yaman, Seko, Rıdvan ve Volkan gibi etkili karakterler dahil oldu. Özellikle Hamdi Baba ve Seko karakterlerinin diyalogları izleyicileri güldürürken Yaman ise karakterli duruşuyla izleyicilerin gözbebeği oldu. Diziye bu hafta iki isim veda etti. Haşmet Façalı rolüyle Turgut Tunçalp ve Didem karakteriyle Gizem Arıkan gönülleri kazanan iki ünlü ismin macerası bu hafta sona erdi. Hal böyle olunca akla 196. bölüme kadar yer alan isimler geldi. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da kalpleri fetheden o karakterler...
YENİ SEZON MÜJDESİ
Geçtiğimiz haftalarda EDHO'nun yeni sezonda da olacağı haberi Yönetmen Onur Tan'dan gelmişti. Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in başrollerinde yer aldığı dizinin yönetmeni Onur Tan ile birlikte Oktay Kaynarca ve Ozan Akbaba bir ödül törenine katıldı.
"EKİP BAŞARISI"
Dizinin başladığından bu yana çok fazla ödül kazandığını hatırlatan Oktay Kaynarca, "Bu bir ekip başarısı. Buradaki ödülü biz sadece kendi başarımızdan dolayı aldığımızı düşünmüyorum. Çaycısından, yapımcısına kadar herkes bu ödülün bence sahibi. Herkesin katkısı var. Onlar adına alacağız" diye konuştu.
Oyuncuların diziden ayrılması ve yeni isimlerin katılması yönünde sürekli bir dönüşüm olduğuna vurgu yapan yönetmeni, "7. yıla giriyoruz. Çok uzun bir süre insan hayatında. Hem yeni oyuncular dahil oluyor hem yeni bebeklerimiz oluyor, kaybettiklerimiz oluyor. Uzun bir yola aile olarak çıktık. Bizim için başarı ve istikrar… İstikrarla devam etmek niyetindeyiz" açıklamasını yaptı.