Gözümde canlanır koskoca mazi! 7. sezon onayı alan EDHO'ya bakın kimler veda etti. 6. sezonun sonuna yaklaşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu sezon Tipi, Ceylan ve Haşmet'in vedaları izleyicileri kahrederken kadroya Hamdi Baba, Yaman, Seko, Rıdvan ve Volkan gibi etkili karakterler dahil oldu. Özellikle Hamdi Baba ve Seko karakterlerinin diyalogları izleyicileri güldürürken Yaman ise karakterli duruşuyla izleyicilerin gözbebeği oldu. Diziye bu hafta iki isim veda etti. Haşmet Façalı rolüyle Turgut Tunçalp ve Didem karakteriyle Gizem Arıkan gönülleri kazanan iki ünlü ismin macerası bu hafta sona erdi. Hal böyle olunca akla 196. bölüme kadar yer alan isimler geldi. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da kalpleri fetheden o karakterler...

YENİ SEZON MÜJDESİ

Geçtiğimiz haftalarda EDHO'nun yeni sezonda da olacağı haberi Yönetmen Onur Tan'dan gelmişti. Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in başrollerinde yer aldığı dizinin yönetmeni Onur Tan ile birlikte Oktay Kaynarca ve Ozan Akbaba bir ödül törenine katıldı.