ATV'nin uzun soluklu projesi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Gizem Arıkan'ın üstlendiği Didem karakterinin senaryo gereği öldürülmesi sosyal medyanın gündemine yerleşti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195.son bölümde, Didem'in Hızır Ali'yle bir ömür boyu beraberliğe yelken açacakken cinayete kurban gitmesi ortalığı ayağa kaldırdı. Haşmet derinden sarsılırken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196.bölüm fragmanı geldi mi? Senaristliğini Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un kaleme aldığı, yapımcılığını ise Onur Tan, Baran Özçaylan ve Zübeyr Şaşmaz'ın üstlendiği toplamda altı sezondur ATV ekranlarında reyting fırtınası estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196.bölümüyle 25 Mayıs Salı tarihinde saat 20:00'da izleyici kitlesini ağırlayacak.