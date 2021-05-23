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    • Magazin
    • 23.05.2021 09:42
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    • 23.05.2021 09:42
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    EDHO'da son nokta koyuldu! Korkunç hadise sonrası cinayet şoke etti!

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finaline koşuyor. EDHO son bölümde 'yle mutlu birlikteliğini evlilikle taçlandıran Didem, nikah masasına oturmasının ardından başına korkunç bir hadise geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da kurşunlarını art arda sıkan kötü niyetli kişiler tarafından saldırı girişimine maruz kalan Didem, olay yerinde yaşam savaşını yitirdi. Hastanede duygu dolu anlar yaşanırken kızının vefat haberini alan Haşmet Façalı büyük bir sinirle oradan çıkarak Radoların mekanını bastı. Haşmet baskın sırasında vurulurken ölüm sahnesi herkesi şok etti. İzleyiciler şimdi EDHO 196. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmelere dikkat kesildi.

    takvim.com.tr
    EDHO'da son nokta koyuldu! Korkunç hadise sonrası cinayet şoke etti!

    ATV'nin uzun soluklu projesi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Gizem Arıkan'ın üstlendiği Didem karakterinin senaryo gereği öldürülmesi sosyal medyanın gündemine yerleşti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195.son bölümde, Didem'in Hızır Ali'yle bir ömür boyu beraberliğe yelken açacakken cinayete kurban gitmesi ortalığı ayağa kaldırdı. Haşmet derinden sarsılırken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196.bölüm fragmanı geldi mi? Senaristliğini Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un kaleme aldığı, yapımcılığını ise Onur Tan, Baran Özçaylan ve Zübeyr Şaşmaz'ın üstlendiği toplamda altı sezondur ATV ekranlarında reyting fırtınası estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196.bölümüyle 25 Mayıs Salı tarihinde saat 20:00'da izleyici kitlesini ağırlayacak.

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196.Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

    Başrollerini Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik (Ceylan Çakırbeyli), Yunus Emre Yıldırımer (Alparslan Çakırbeyli), Yalçın Hafızoğlu (Hızır Ali Çakırbeyli), Ali Sürmeli (Kimsesiz Doğan), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli) gibi televizyon ekranlarının aranan yüzlerinin paylaştığı ve Salı akşamı aksiyonun ardı arkasının kesilmediği çarpıcı sahneleriyle dizi severlerinin karşısına geçen reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196.bölüm fragmanı şu an için henüz yayınlanmadı...

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196.Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

    Senaristliğini Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un kaleme aldığı, yapımcılığını ise Onur Tan, Baran Özçaylan ve Zübeyr Şaşmaz'ın üstlendiği toplamda altı sezondur ATV ekranlarında reyting fırtınası estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196.bölümüyle 25 Mayıs Salı tarihinde saat 20:00'da izleyici kitlesini ağırlayacak.

        DÜĞÜN SONRASI BASKIN

        Hızır Ali ve Didem'in düğünden sonra vurulduğu bölümde heyecan ve hüzün doruklara çıktı. Kızının öldüğü haberini alan Haşmet Façalı, İshak ve Özcan aracılığıyla ele geçirilen mekanın krokilerini sayesinde bir anda Radoların mekanına gitti.

        HAŞMET FAÇALI ÖLÜYOR

        Burada acı bir kayıp daha yaşandı. Kızının intikamı nedeniyle deliye dönen Haşmet, Volkan ve adamları tarafından vurularak öldürüldü. Haşmet Façalı rolüyle adından söz ettiren ve çok sevilen isimlerden olan ünlü oyuncu Turgut Tunçalp Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda etti.

        DİDEM'DEN KAHREDEN HABER

        Hızır Ali ve Didem Façalı'nın vurulması şok etkisi yaratmıştı. Didem karakteri diziden ayrıldı. Hızır Ali ölecek mi sorusunun yanıtı gelecek hafta yayınlanacak 196. yeni bölümde belli olacak.

            6. SEZON FİNALİ TARİHİ BELLİ OLDU

            Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 6. sezonun sonu yaklaşıyor. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi 200. bölümüyle sezon finali yapacak.

            KANLI NİKAH!

            İlyas Çakırbeyli'nin Pınar'la birlikte kurduğu oyun Ömür Çakırbeyli'nin son anda mekanı basmasıyla bozulur. Tüm düşmanlarını tek seferde temizlemeyi planlayan İlyas Çakırbeyli, sadece Rıdvan'ın oğlu Musa'yı öldürebilir.

            Oğlunun intikamını almak isteyen Rıdvan ise kana kan diyerek okları Hızır Çakırbeyli'nin oğlu Hızır Ali'ye çevirir. Kendisinden habersiz yapılan planlardan rahatsız olan Hızır Çakırbeyli, duruma el koyarak kendi oyunun kurmak için kolları sıvar.

                Haşmet Façalı, İlyas ve Ömür arasındaki gerginlik yüzünden köprüleri yıkmaya hazırdır. Fakat Didem'in aşkı, iki aile arasında yeni bir başlangıç yaptırır.

                Didem ve Hızır Ali'nin bu durumuna müdahale eden Hızır Çakırbeyli, Haşmet Façalı ile konuşarak sevenlerin kavuşmasını ister.

                Çıkan savaş yüzünden nikah merasimini evlerinin bahçesinde yapma kararı alan Hızır Çakırbeyli, oğlu Hızır Ali'ye ve Didem'e yapılacak saldırıyı yine de engelleyemez.
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                Haberler Magazin EDHO'da son nokta koyuldu! Korkunç hadise sonrası cinayet şoke etti! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. bölüm izle