Menfi hareketleri canına mal olacak! EDHO 196. bölüm fragmanı için gerilim arşa çıkarken Volkan'ın ettiklerinin yanına kar kalmayacağı, Hızır ve dostlarının bir an önce harekete geçerek Volkan'ı öldüreceği tahmin ediliyor. Bu hafta Hızır acı olayın ardından "Kızımızı kaybettik" haberini verince herkes kahrolmuştu. Öfkeden ve üzüntüden deliye dönen Haşmet ise soluğu Radoların mekanında alıp vurulacak ölmüştü. İzleyiciler şimdi EDHO 196. bölüm fragmanıyla neler olacağına kilitlendi. Didem ve Haşmet'in peş peşe vedalarının yürekleri dağladığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Ali'nin yaşayıp yaşamayacağı merak edilirken gözler yeni bölüm fragmanında yaşanacak olan gelişmelere çevrildi. Ancak fragman henüz izleyicisiyle buluşmadı.

DÜĞÜN SONRASI BASKIN

Hızır Ali ve Didem'in düğünden sonra vurulduğu bölümde heyecan ve hüzün doruklara çıktı. Kızının öldüğü haberini alan Haşmet Façalı, İshak ve Özcan aracılığıyla ele geçirilen mekanın krokilerini sayesinde bir anda Radoların mekanına gitti.