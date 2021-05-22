Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 22.05.2021 09:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.05.2021 09:31
    ABONE OL

    Menfi hareketleri canına mal olacak! : Mikrobun ettiği yanına kar kalmıyor

    Sezon finaline artık sayılı bölüm kala Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan dolu gelişmeler ardı ardına yaşanırken Haşmet ve Didem'in ölümü yürekleri dağladı. Didem, Hızır Ali ile evlenip yurt dışına çıkacakken beklenmedik bir olay yaşandı. Yolda pusu kuran Volkan ve adamları, önce Adnan başta olmak üzere Hızır'ın tüm adamlarını vurdu. Ardından da Hızır Ali ve Didem'i vurarak olay yerinden ayrıldı. Hastanede duygu dolu anlar yaşanırken kızının vefat haberini alan Haşmet Façalı büyük bir sinirle oradan çıkarak Radoların mekanını bastı. Haşmet baskın sırasında vurulurken ölüm sahnesi herkesi şok etti. İzleyiciler şimdi nda yaşanacak gelişmelere dikkat kesildi.

    takvim.com.tr
    EDHO 196. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Menfi hareketleri canına mal olacak! EDHO 196. bölüm fragmanı için gerilim arşa çıkarken Volkan'ın ettiklerinin yanına kar kalmayacağı, Hızır ve dostlarının bir an önce harekete geçerek Volkan'ı öldüreceği tahmin ediliyor. Bu hafta Hızır acı olayın ardından "Kızımızı kaybettik" haberini verince herkes kahrolmuştu. Öfkeden ve üzüntüden deliye dönen Haşmet ise soluğu Radoların mekanında alıp vurulacak ölmüştü. İzleyiciler şimdi EDHO 196. bölüm fragmanıyla neler olacağına kilitlendi. Didem ve Haşmet'in peş peşe vedalarının yürekleri dağladığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Ali'nin yaşayıp yaşamayacağı merak edilirken gözler yeni bölüm fragmanında yaşanacak olan gelişmelere çevrildi. Ancak fragman henüz izleyicisiyle buluşmadı.

    DÜĞÜN SONRASI BASKIN

    Hızır Ali ve Didem'in düğünden sonra vurulduğu bölümde heyecan ve hüzün doruklara çıktı. Kızının öldüğü haberini alan Haşmet Façalı, İshak ve Özcan aracılığıyla ele geçirilen mekanın krokilerini sayesinde bir anda Radoların mekanına gitti.

    HAŞMET FAÇALI ÖLÜYOR

    Burada acı bir kayıp daha yaşandı. Kızının intikamı nedeniyle deliye dönen Haşmet, Volkan ve adamları tarafından vurularak öldürüldü. Haşmet Façalı rolüyle adından söz ettiren ve çok sevilen isimlerden olan ünlü oyuncu Turgut Tunçalp Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda etti.

    DİDEM'DEN KAHREDEN HABER

    Hızır Ali ve Didem Façalı'nın vurulması şok etkisi yaratmıştı. Didem karakteri diziden ayrıldı. Hızır Ali ölecek mi sorusunun yanıtı gelecek hafta yayınlanacak 196. yeni bölümde belli olacak.

        6. SEZON FİNALİ TARİHİ BELLİ OLDU

        Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 6. sezonun sonu yaklaşıyor. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi 200. bölümüyle sezon finali yapacak.

        KANLI NİKAH!

        İlyas Çakırbeyli'nin Pınar'la birlikte kurduğu oyun Ömür Çakırbeyli'nin son anda mekanı basmasıyla bozulur. Tüm düşmanlarını tek seferde temizlemeyi planlayan İlyas Çakırbeyli, sadece Rıdvan'ın oğlu Musa'yı öldürebilir.

        Oğlunun intikamını almak isteyen Rıdvan ise kana kan diyerek okları Hızır Çakırbeyli'nin oğlu Hızır Ali'ye çevirir. Kendisinden habersiz yapılan planlardan rahatsız olan Hızır Çakırbeyli, duruma el koyarak kendi oyunun kurmak için kolları sıvar.

            Haşmet Façalı, İlyas ve Ömür arasındaki gerginlik yüzünden köprüleri yıkmaya hazırdır. Fakat Didem'in aşkı, iki aile arasında yeni bir başlangıç yaptırır.

            Didem ve Hızır Ali'nin bu durumuna müdahale eden Hızır Çakırbeyli, Haşmet Façalı ile konuşarak sevenlerin kavuşmasını ister.

            Çıkan savaş yüzünden nikah merasimini evlerinin bahçesinde yapma kararı alan Hızır Çakırbeyli, oğlu Hızır Ali'ye ve Didem'e yapılacak saldırıyı yine de engelleyemez.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            İstanbul'daki ünlü arazi için özelleştirme kararı
            Haberler Magazin Menfi hareketleri canına mal olacak! EDHO 196. bölüm fragmanı: Mikrobun ettiği yanına kar kalmıyor