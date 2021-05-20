Ramo'da güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurmuştu! Proje biter bitmez yeni dizisiyle anlaştı! Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızıyla...

İki sezondur ekranlardaki macerasını sürdüren, hikayesi Adana'dan başlayıp İstanbul'da devam eden Ramo dizisi geçtiğimiz hafta cuma günü yayınlanan 40. bölümüyle ekranlara veda etti. Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in başrollerinde yer aldığı dizinin vedası izleyicilerini üzen gelişmelerden birisi oldu. Ancak güzel oyuncu Esra Bilgiç, Ramo dizisi biter bitmez yeni bir proje için el sıkıştı. Esra Bilgiç Gold Film'in yapımcılığını üstlendiği ve yakın zamanda izleyici karşısına çıkacak olan Kanunsuz Topraklar dizisinde oynacak. Şimdi ünlü oyuncunun hayranları Bilgiç'in dizide hangi karaktere hayat vereceğini merak ediyor.