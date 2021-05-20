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    • Magazin
    • 20.05.2021 16:06
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    • 20.05.2021 16:06
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    Ramo'da güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurmuştu! Proje biter bitmez yeni dizisiyle anlaştı! Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızıyla...

    Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızıyla... 2 sezondur ekranlardaki macerasını sürdüren, hikayesi Adana'dan başlayıp 'da devam eden Ramo dizisi geçtiğimiz haftalarda 40. bölümüyle ekranlara veda etmişti. ve 'in başrollerinde yer aldığı dizinin vedası izleyicilerini üzen gelişmelerden birisi oldu. Ancak güzel oyuncu Esra Bilgiç, Ramo dizisi biter bitmez yeni bir proje için el sıkıştı. Esra Bilgiç Gold Film'in yapımcılığını üstlendiği ve yakın zamanda izleyici karşısına çıkacak olan Kanunsuz Topraklar dizisinde oynacak. Şimdi ünlü oyuncunun hayranları Bilgiç'in dizide hangi karaktere hayat vereceğini merak ediyor.

    takvim.com.tr
    Ünlü oyuncu o diziyle ekranlara geri dönüyor!

    İki sezondur ekranlardaki macerasını sürdüren, hikayesi Adana'dan başlayıp İstanbul'da devam eden Ramo dizisi geçtiğimiz hafta cuma günü yayınlanan 40. bölümüyle ekranlara veda etti. Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in başrollerinde yer aldığı dizinin vedası izleyicilerini üzen gelişmelerden birisi oldu. Ancak güzel oyuncu Esra Bilgiç, Ramo dizisi biter bitmez yeni bir proje için el sıkıştı. Esra Bilgiç Gold Film'in yapımcılığını üstlendiği ve yakın zamanda izleyici karşısına çıkacak olan Kanunsuz Topraklar dizisinde oynacak. Şimdi ünlü oyuncunun hayranları Bilgiç'in dizide hangi karaktere hayat vereceğini merak ediyor.

    TV100'den Birsen Altuntaş haberine göre, Esra Bilgiç, Ramo dizisi biter bitmez yeni bir proje için el sıkıştı.

    Ünlü oyuncu Esra Bilgiç yeni sezonda Kanunsuz Topraklar dizisinde rol alacak.

        ESRA BİLGİÇ KİMDİR?

        Esra Bilgiç, 14 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da doğmuştur. 1.77 cm boyunda olan Esra Bilgiç Hacette Üniversitesi Arkeoloji bölümü ve Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde eğitim aldı.

        Esra Bilgiç' in ilk televizyon deneyimi "Diriliş: Ertuğrul Gazi" adlı dizide Ertuğrul Gazi'yi canlandıran Engin Altan Düzyatan'ın eşi rolünde Halime Hatun karakterini canlandırdı. Dizi için at binme dersleri aldı.

        8 Aralık 2014 tarihinde TRT 1'de başlayan "Diriliş Ertuğrul" adlı dizide Engin Altan Düzyatan Ertuğrul Gazi'yi canlandırırken Esra Bilgiç, Halime Hatun karakterini canlandırdı.

            Diğer rollerde ise Kaan Taşaner, Didem Balçın, Serdar Gökhan, Hülya Darcan, Levent Öktem, Hakan Vanlı, Serdar Deniz, Turgut Tunçalp, Mehmet Çevik, Cavit Çetin Güner, Hande Subaşı ve Osman Soykut gibi isimler rol aldı.

            17 Haziran 2019 tarihinde çift tek celsede boşandı. Bilgiç Bilkent Üniversitesi'nde öğrenim görmektedir. Bir erkek kardeşi vardır.

            Son olarak Ramo dizisinde Sibel karakterine hayat vermiştir.

                Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra, erken final yapan Bir Umut Yeter dizisinde 6 bölüm Derya Akar rolünü canlandırdı.

                Bir senelik aranın ardından, 2020-2021 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Ramo dizisinin başrolünde Sibel Kaya karakterine hayat verdi.

                FİLMOGRAFİ

                2014-2018 Diriliş Ertuğrul
                2018 Bir Umut Yeter Derya Akar

                    2020-2021 Ramo Sibel Yıldırım
                    2021 Kanunsuz Topraklar

                    Kanunsuz Topraklar nerede çekiliyor?

                    Kanunsuz Topraklar dizisinin çok büyük ihtimalle çekimleri doğu illerinden birinde yapılacak. Öte yandan dizinin ilerleyen bölümlerde İstanbul'da devam etmesi de bekleniyor.

                    Kanunsuz Topraklar ne zaman yayınlanacak?

                    Kanunsuz Topraklar dizisinin 2021 yılının ilk aylarında yayın hayatına başlaması bekleniyor. Henüz cast aşaması devam eden dizinin yayın tarihi şuan için net değil.
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                    Haberler Magazin Ramo'da güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurmuştu! Proje biter bitmez yeni dizisiyle anlaştı! Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızıyla...