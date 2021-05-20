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    • Magazin
    • 20.05.2021 15:36
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    • 20.05.2021 15:36
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    Gören adeta kopyası dedi! Tıpatıp aynısı! Meğer 'ndeki cezaevi sahnesinde Memati ve Çakır yerine...

    Yıllar sonra ortaya çıktı! 'ndeki cezaevi sahnesinde Memati ve Çakır yerine... ve , Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterleri arasında yer alıyor. Çakır ve Memati'nin cezaevi sahnesiyle ilgili detay yıllar sonra ortaya çıktı ve izleyicileri şaşırttı. Meğer o sahnede ünlü oyuncuların kardeşleri oynamış. tarafından canlandırılan Memati Baş ve tarafından canlandırılan Süleyman Çakır karakterleri halen efsane olarak anılıyor. Dizide yıllar sonra bilinmeyen bir detay ortaya çıktı. Kurtlar Vadisi'nin 44. bölümünde Çakır ameliyathanedeyken Memati'nin cezaevinde Çakır'la tanıştığı sahnede oynayan isimler bakın kim çıktı!

    Meğer Kurtlar Vadisi'ndeki cezaevi sahnesinde Memati ve Çakır yerine...

    Ekranların en uzun soluklu yapımlarından birisi olan Kurtlar Vadisi dizisinde efsane pek çok karakter yer aldı. Kurtlar Vadisi'nin ikinci sezonunda yani 44. bölümde Süleyman Çakır'ın ameliyatta olduğu sahnede Memati Baş'ın cezaevinde Çakır ile tanıştığı sahneyi hatırlaması izleyicileri hüzünlendirmişti. Meğer bu sahnede yer alan kişiler Gürkan Uygun (Memati) ve Oktay Kaynarca'nın (Çakır) kardeşleriymiş. Dizide Çakır'ın gençliğini Oktay Kaynarca'nın kardeşi Turgay Kaynarca, Memati'nin gençliğini ise Gürkan Uygun'un kardeşi Volkan Uygun canlandırmıştır.

    44. bölümde Süleyman Çakır'ın ameliyatta olduğu sahnede Memati Baş'ın cezaevinde Çakır ile tanıştığı sahneyi hatırlaması izleyicileri hüzünlendiren sahnelerden olmuştu.

    Meğer bu sahnede yer alan kişiler Gürkan Uygun (Memati) ve Oktay Kaynarca'nın (Çakır) kardeşleriymiş.

        Soluksuz izlenen sahnede Çakır'ın gençliğini Oktay Kaynarca'nın kardeşi Turgay Kaynarca oynamıştır.

        Memati'nin gençliğini ise Gürkan Uygun'un kardeşi Volkan Uygun canlandırmıştır.

        Heyecan dolu sahnede Çakır, cezaevindekiler tarafından tehdit edilen Memati'yi kurtarmıştır.

            Böylece Çakır, Memati'nin büyük saygısını kazanmış ve ömrü boyunca ağabeyi olmuştur.

            Adım adım Kurtlar Vadisi'nin hikayesi

            2003 yılında hayatımıza giren Kurtlar Vadisi, kısa sürede fenomen haline geldi. Çoğu kişinin sadece 'mafya dizisi' olarak etiketlediği dizi, neden bu kadar beğenildi peki? İşte, hiç izlemeyenler için adım adım Kurtlar Vadisi'nin hikayesi... Her şey üç cinayetle başladı. İlk bölümden sansasyonel sahnelere yer veren dizi, haliyle izleyicinin de dikkatinden kaçmadı. Birinci bölümün devamında cinayetleri işleyenin kim olduğunu ve kim için yaptığını, Aslan Akbey (Selçuk Yöntem), kahramanımız Ali Candan'a (Raci Şaşmaz) anlattı.

            Ali, Vadi'ye girecek ancak bunu kendi yüzü ve kimliğiyle değil; yeni bir yüz ve yeni bir kimlikle yapacaktı. Ali Candan artık Polat Alemdar'dı (Necati Şaşmaz). Yeni kimliğiyle Polat Alemdar, ardında bir anne ve baba, bir sevgili, bir dost bıraktı.

            Vadi'ye giriş anahtarı Duran Emmi'nin (Kurtuluş Şakirağaoğlu) elindeydi. Aslan Akbey, Polat'ı Emmi'nin yanına yeğeni olarak yerleştirdi. Polat'ın asıl kimliğini ise sadece Aslan Akbey'in bilmesi gerekiyordu. Emmi'nin böyle bir bilgiyle yaşaması çok sürmedi ve 'iki kişinin bildiği sır değildir' düsturuyla diziden, Aslan Akbey tarafından çıkartıldı.

            Polat yavaş yavaş yükselmeye başlıyor...

            Böylelikle Polat, Emmi'nin yeğeni olarak Vadi'ye ilk adımı atmış oldu. Bu arada Süleyman Çakır'ı da (Oktay Kaynarca) ölümden kurtardığı için can dostu haline geldi. İlk sezon itibariyle Çakır ve Polat genel olarak Şevko (Hidayet Erdinç) ile didiştiler. Ancak Polat'ın Vadi'de yükselebilmesi için Şevko'nun yoldan çekilmesi gerekiyordu. Bunu da Aslan Akbey yaptı.

            Sezon finalinde ise olanlar oldu. Çakır ile arası bozulan Tombalacı Mehmet (Haldun Boysan), Çakır'ın kumarhanesini tarattı. Bu saldırıda Çakır'ın kardeşiyle birlikte birçok kişi hayatını kaybetti.

            İkinci sezonda ise Polat yavaş yavaş yükselmeye başladı. Bu arada kendisini de artık Umut Tabak seslendirmeye başladı. Bu ses, Polat'a daha çok yakışmıştı.

            Kumarhane baskını sonrası Çakır hapse düştü. Süper Savcı; Polat, Çakır, Memati (Gürkan Uygun) ve Seyfo Dayı'yı (Nihat Nikerel) sıkıştırdı. Bu zor durumdan savcının ve şahidinin öldürülmesiyle sıyrıldılar.

            Tombalacı Mehmet durumu ise hala gündemdeydi. Çakır içeriden çıktıktan sonra Tombalacı'nın peşine düştü. İlk seferde ellerinden kaçırdılar ancak Konsey tarafından gözden çıkarılan Tombalacı, Baron (Zafer Ergin) tarafından Çakır'ın önüne atıldı.

                Ve kritik gece...

                Tombalacı'nın ölmesiyle Polat iyice ön plana çıkmaya başladı. Konsey tarafından dikkatle izlendi.

                İstanbul sefirliği Çakır'a verildi. İşte tam bu noktada Vadi ve Polat bambaşka bir yöne evrildiler. Polat, sefirlik toplantısında Cerrahpaşalı Halit'in (Mehmet Özcan Varaylı) kardeşi Metin'i (Mehmet Polat) öldürünce, Cerrahpaşalılarla karşı karşıya geldiler.

                Ve kritik gece… Testere Necmi (Tarık Ünlüoğlu) Çakır'ı Halit'e öldürttü. Polat intikam için sefirlik masasına oturan herkesi öldürdü.

                Çakır'ın ölümüyle birlikte liderliği eline alan Polat Alemdar, cinayetler nedeniyle Aslan Akbey ile karşı karşıya geldi. Bu yol ayrımı neticesinde kendini artık 'mafya babası' olarak nitelemeye başladı.

                Bu arada yaşanan sehem başarısızlığı, Konsey tarafında Testere Necmi'yi, devlet tarafında Aslan Bey'i zor durumda bırakmıştı. Sezon finalinde Pala (Yüksel Arıcı) tarafından öldürülen Aslan Akbey, arkasında Kurtlar Vadisi operasyonuyla ilgili notları Polat'a bıraktı.

                Karahanlı gibi hapşırdığı için...

                Notlarda Polat'ı seçmesinin nedeni sabahları üç defa, Baron yani Karahanlı gibi hapşırması olduğunu, Baron'un yıllar sonra kaybettiği oğlunu bulduğunu sanması olarak yazmıştı.

                Merdivenleri artık daha hızlı tırmanmaya başlayan Polat, Mehmet Karahanlı'nın en yakınındaki ikinci adam oldu. Öldürmekle korumak arasında kaldı, Karahanlı'yı dış saldırılardan korudu, öldürmek için her an tetikte beklemdi. Ancak Karahanlı'yı öldürenler, kendisini baron yapan derin güçler oldu.

                Bu aşamadan sonra Kurtlar Vadisi, bana göre, senaryosundan çıktı. Daha düzenli ilerlemek yerine, sürekli yeni düşmanlarla ilerlemeye devam etti. Baron olan Polat, artık Karahanlı'nın arkasında kimlerin olduğunu görebiliyordu. Derin güçlerle mücadele etti, finalde ise tutuksuz yargılanarak serbest bırakıldı.

                Bu kadar olayın arasında aşka da kapısını kapatmayan Polat, ismi Ali'yken de sevgili olduğu Elif'in (Özgü Namal) gönlünü çaldı; ancak hiçbir zaman kavuşamadı.
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                Haberler Magazin Gören adeta kopyası dedi! Tıpatıp aynısı! Meğer Kurtlar Vadisi'ndeki cezaevi sahnesinde Memati ve Çakır yerine...