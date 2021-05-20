Adım adım Kurtlar Vadisi'nin hikayesi



2003 yılında hayatımıza giren Kurtlar Vadisi, kısa sürede fenomen haline geldi. Çoğu kişinin sadece 'mafya dizisi' olarak etiketlediği dizi, neden bu kadar beğenildi peki? İşte, hiç izlemeyenler için adım adım Kurtlar Vadisi'nin hikayesi... Her şey üç cinayetle başladı. İlk bölümden sansasyonel sahnelere yer veren dizi, haliyle izleyicinin de dikkatinden kaçmadı. Birinci bölümün devamında cinayetleri işleyenin kim olduğunu ve kim için yaptığını, Aslan Akbey (Selçuk Yöntem), kahramanımız Ali Candan'a (Raci Şaşmaz) anlattı.

Ali, Vadi'ye girecek ancak bunu kendi yüzü ve kimliğiyle değil; yeni bir yüz ve yeni bir kimlikle yapacaktı. Ali Candan artık Polat Alemdar'dı (Necati Şaşmaz). Yeni kimliğiyle Polat Alemdar, ardında bir anne ve baba, bir sevgili, bir dost bıraktı.

Vadi'ye giriş anahtarı Duran Emmi'nin (Kurtuluş Şakirağaoğlu) elindeydi. Aslan Akbey, Polat'ı Emmi'nin yanına yeğeni olarak yerleştirdi. Polat'ın asıl kimliğini ise sadece Aslan Akbey'in bilmesi gerekiyordu. Emmi'nin böyle bir bilgiyle yaşaması çok sürmedi ve 'iki kişinin bildiği sır değildir' düsturuyla diziden, Aslan Akbey tarafından çıkartıldı.