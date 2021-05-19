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    • Magazin
    • 19.05.2021 10:52
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    • 19.05.2021 10:53
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    Vedası an meselesi feci sonla çekip gidiyor! 'da bir bir ayrılıklar! Ta en başından beri hikayenin içindeydi

    Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise ve 'ın gerçekleştirdiği '' 3. sezonunda ekranında izleyicinin yoğun ilgisi ile ekran macerasına devam ediyor. Yayınlanan her bölümüyle izleyicilerini mest eden ve heyecanın iyice arttığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yaşananlar heyecanla takip edilmeye devam edilirken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Kulislerde konuşulan son iddialara göre dizide doktor Müjgan karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılacak. İzleyiciler şimdi bu iddianın gerçek olup olmadığını merak ediyor. Son bölümüyle nefes kesen dizinin, 97. bölüm 2. fragmanı ise izleyicinin heyecanı kat kat arttırdı. Peki Bir Zamanlar Çukurova 96. bölümde neler yaşandı?

    takvim.com.tr
    Ünlü oyuncu o diziye veda mı ediyor?

    3. sezon finaline adım adım yaklaşan Bir Zamanlar Çukurova'da heyecan dolu gelişmeler yaşanıyor. Bir Zamanlar Çukurova 97. bölüm 2. fragmanı nefes kesti. Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde Fikret'in zan altında kalması şaşırtan gelişmelerden birisi olarak karşımıza çıkmıştı. Öte yandan Çukurova'ya bu sezon pek çok oyuncu veda etti. Önce Hünkar Yaman'ı canlandıran Vahide Perçin, ardından Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş ve son olarak da Behice karakterini canlandıran Esra Dermancıoğlu diziye veda eden isimler arasında yer aldı. Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık'ın başrollerinde yer aldığı dizide izleyicileri çok şaşırtacak bir veda daha yaşanacak. Kuliste konuşulan bilgilere göre, doktor Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova'nın diziye veda edeceği iddia ediliyor.

    ÜNLÜ OYUNCU VEDA MI EDİYOR?

    Bir Zamanlar Çukurova izleyicilerini çok şaşırtacak bir veda daha yaşanacak. Kuliste konuşulan bilgilere göre, doktor Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova'nın diziye veda edeceği iddia ediliyor.

    Bir Zamanlar Çukurova geçtiğimiz haftalarda çok acı bir veda yaşadı. Çukurova macerasının başından bu yana oyuncu kadrosunda olan, Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş diziye veda etti.

        Ardından diziye sonradan Behice karakteriyle dahil olan başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu veda etti.

        Behice karakterinin intihar etmesiyle dizideki hikayesi sona erdi.

        MELİKE İPEK YALOVA KİMDİR?

        Melike İpek Yalova 29 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın kızıdır.

            Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün ardından Roma La Sapienza Üniversitesi'nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi' eğitimi almıştır.

            Melike İpek Yalova, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kastilya Prensesi Isabella olarak oyunculuk yaptı.

            Oyunculuk kariyerine Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan karakteriyle devam etmektedir.

            BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA SAVAL BAŞLADI!

            ÜMİT DEMİR'İ SUÇLADI!

            Ümit kendine geldiğinde, başına gelenlerden Demir'i sorumlu tutar. Tahliye olacağını beklerken, Demir tekrar cezaevine döner. Kimsenin haberi yoktur ama aslında Demir'in evden ayrıldığında Ümit'in sapasağlam olduğunu Müjgan görmüştür. Üstelik Müjgan, Ümit'e olanları öğrenince Fikret'in yanından da ayrılacaktır.

            FEKELİ FİKRET'İN PEŞİNDE!

            Ümit olayının sorumlusunun Fikret olduğunu düşünen Fekeli, Mersin'e kadar izlerini takip edecektir. Ancak, Lütfiye ondan daha hızlı davranmıştır. Hatta Fikret'in de beklemeyeceği bir hızda, Lütfiye olayların içinde yerini alacaktır! Fekeli izlerini bulduğunda yaşanan gelişmeler, Fikret ile onu yine karşı karşıya getirecektir.

                ŞERMİN YİNE KİMSEYİ İKNA EDEMİYOR AMA TÜM İPUÇLARINI TOPLUYOR

                Ümit hastane olduğu sürece Sevda gözyaşları ile başından ayrılmaz. Şermin de elbette, tüm olan biteni, daha önce öğrendikleri ile birleştirecektir. Hatta cezaevine gidip Demir'e de anlatacaktır ama onun öğrendikleri ile henüz kimse ilgilenmeyecektir.

                ZÜLEYHA VE ŞADİ DE FİKRET'İN PEŞİNDE!

                Züleyha, Demir'i kurtarmak için Fikret'in peşine düşer. Şadi'nin bulduğu ipucu ile takibe başlarlar ama bu hayati bir tehlikeye yol açacaktır.

                ÇUKUROVA'DA HUZURLU GÜNLER SONA Mİ ERDİ?

                Konak, poşulu ve silahlı adamların saldırısına uğrar. Gece uykudayken gerçekleşen baskın, herkesi gafil avlar. Ancak Sevda, eline silah almayı da adamları püskürtmeyi de başarır. Ama bunun bedeli ağır olur.
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                Haberler Magazin Vedası an meselesi feci sonla çekip gidiyor! Bir Zamanlar Çukurova'da bir bir ayrılıklar! Ta en başından beri hikayenin içindeydi