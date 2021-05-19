Oğuz Yılmaz hastalığı neydi, neden öldü? Oğuz Yılmaz hayatı, şarkıları ve biyografisi

Oğuz Yılmaz kimdir, hastalığı neydi, neden öldü soruları son saatlerde çok araştırılanlar arasında yer aldı. Ankara oyun havalarının unutulmaz ismi Oğuz Yılmaz'dan acı haber geldi. Ünlü sanatçının geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında vefat ettiği öğrenildi. Ünlü şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın vefatının ardından sosyal medyada hayranları pek çok paylaşımda bulundu. İşte hayatına dair merak edilenler...
OĞUZ YILMAZ KİMDİR?
1968 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Müziği küçük yıllardan beri merak sarmıştır. Küçük yaşlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği müzik yarışmalarına girerek müziğe başlamıştır.
İşte hayatına dair bilgiler;
1989 yılında "Duydun mu? - Bi Denem" adında, ilk albümünü yayınlamıştır. 1991 yılında yaptığı anlaşmayla Kazan Plak'la anlaşma yaparak 10'a yakın albüme imza attı. 1993' te 'Çarşı Çakalı', 1994' te 'Vurgunum Sana', 1995 yılında 'Zilli Dilek', 1996 yılında 'Nazlı'mı Beklerim', 1997 yılında 'Keriman' gibi albümlere imza attı.
1999 yılında 'Usta' albümünü yayınladı. Bu albümünde yer alan parça 'Bas Bas Paraları Leyla'ya Türkiye'de ve Avrupa'da büyük ilgi gördü.