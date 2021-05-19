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    • 19.05.2021 19:48
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    Oğuz Yılmaz hastalığı neydi, neden öldü? Oğuz Yılmaz hayatı, şarkıları ve biyografisi

    Oğuz Yılmaz'ın vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Ankara oyun havası müziklerinin usta ismi Oğuz Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. 53 yaşında yaşamını yitiren ünlü sanatçının acı haberi, sevenlerini yasa boğdu. Ancak ünlü şarkıcının ailesinden ya da yakınlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Peki, Oğuz Yılmaz hastalığı neydi, neden öldü? İşte Oğuz Yılmaz hayatı, şarkıları ve biyografisi

    İşte Oğuz Yılmaz'ın hayatı, şarkıları ve biyografisi

    Oğuz Yılmaz kimdir, hastalığı neydi, neden öldü soruları son saatlerde çok araştırılanlar arasında yer aldı. Ankara oyun havalarının unutulmaz ismi Oğuz Yılmaz'dan acı haber geldi. Ünlü sanatçının geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında vefat ettiği öğrenildi. Ünlü şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın vefatının ardından sosyal medyada hayranları pek çok paylaşımda bulundu. İşte hayatına dair merak edilenler...

    OĞUZ YILMAZ KİMDİR?

    1968 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Müziği küçük yıllardan beri merak sarmıştır. Küçük yaşlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği müzik yarışmalarına girerek müziğe başlamıştır.

    İşte hayatına dair bilgiler;

    1989 yılında "Duydun mu? - Bi Denem" adında, ilk albümünü yayınlamıştır. 1991 yılında yaptığı anlaşmayla Kazan Plak'la anlaşma yaparak 10'a yakın albüme imza attı. 1993' te 'Çarşı Çakalı', 1994' te 'Vurgunum Sana', 1995 yılında 'Zilli Dilek', 1996 yılında 'Nazlı'mı Beklerim', 1997 yılında 'Keriman' gibi albümlere imza attı.

    1999 yılında 'Usta' albümünü yayınladı. Bu albümünde yer alan parça 'Bas Bas Paraları Leyla'ya Türkiye'de ve Avrupa'da büyük ilgi gördü.

        2003 yılında 'Gördün mü?' albümü ile tekrar müzik marketlerdeki yerini aldı. 'Çekirge ve Gördün mü?' gibi hit şarkılara imza attı, Çekirge parçasıyla çocukların büyük beğenisini kazandı.

        2004 yılında kendi müzik şirketiyle yoluna devam eden Oğuz Yılmaz 'Yılmazlar Plak Şirketini' kurdu. Oğuz Yılmaz ayrıca kızı Sude'yle 'Uğur Böceğim' şarkısını düet yaptı. Oğuz Yılmaz evli ve iki çocuk babasıdır.

        ŞARKILARI

        Gel Yanıma Gel
        Kibar Kız
        Ayaş Yolları
        Dursun
        Tik Tak
        Kaynana
        Tak Zilleri
        Hanımefendi Mi Oldun?
        Arabistan Kızları
        Akşamcı

            Baldız
            Alemci
            Çık Ortaya Gel
            Tırı Vırı
            Sakın
            Gıdı Gıdı Hatçam
            Otuz Beşlik Rakı
            Çok Yalvardım Sana
            Unutma Dostum
            Dilber
            Çekirge
            Yersen
            Usta (Bas bas paraları Leyla'ya)
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            Haberler Magazin Oğuz Yılmaz hastalığı neydi, neden öldü? Oğuz Yılmaz hayatı, şarkıları ve biyografisi