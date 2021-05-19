Oğuz Yılmaz hastalığı neydi, neden öldü? Oğuz Yılmaz hayatı, şarkıları ve biyografisi

2004 yılında kendi müzik şirketiyle yoluna devam eden Oğuz Yılmaz 'Yılmazlar Plak Şirketini' kurdu. Oğuz Yılmaz ayrıca kızı Sude'yle 'Uğur Böceğim' şarkısını düet yaptı. Oğuz Yılmaz evli ve iki çocuk babasıdır.