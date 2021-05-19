'Seyfo Dayı' karakteriyle bir dönemin efsaneleri arasına giren ve milyonların sevgisini kazanan Nihat Nikerel hakkındaki bir gerçek ise duyanları hayrete düşürdü.

Geçtiğimiz yıllarda vefat 'Seyfo Dayı' hakkındaki bilgiler merak edilirken memleketi de duyanları şaşkına çevirdi.

İşte Kurtlar Vadisi'nin 'Seyfo Dayı'sı Nihat Nikerel hakkındaki o bilgiler...