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    • Magazin
    • 19.05.2021 11:50
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    • 19.05.2021 11:50
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    Dönerse ortalık yangın yerine döner! Ani ayrılığı hayranlarını kahretmişti! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a gelse...

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a gelirse eğer... 2 sezonluk macerasıyla büyük beğeni toplayan dizisinin geçtiğimiz haftalarda yayınlanan 40. bölümüyle final yapması izleyicilerini isyan ettirdi. Dizinin ani vedasının ardından seyirciler halen şoku atlatamadı. Bilindiği üzere ünlü oyuncu dizide karakterine hayat vermiş ve geçtiğimiz aylarda da Ramo'dan ayrılmıştı. O günden bu yana Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri ünlü oyuncunun Kimsesiz Yaşar karakteriyle diziye dahil olması için sosyal medya platformlarında yorum yapıyor. 'nin kadrosuna katılmasının ardından bu istekler daha da arttı. Dizinin sıkı takipçileri Kimsesiz Yaşar ve 'nın yan yana gelsin şeklinde yorumlar yapıyor.

    takvim.com.tr
    Ünlü oyuncu EDHO'ya geri mi dönüyor?

    Altıncı sezon transferiyle büyük ses getiren ve geçtiğimiz haftalarda 7. sezonda yoluna devam etme kararı alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan sürüyor. Diziye özellikle Ali Sürmeli (Kimsesiz Doğan) ve Muhammed Cangören (Hamdi Korkmaz) karakterlerinin katılması heyecanı zirveye çıkardı. Hamdi Baba ve Seko ikilisini çok seven izleyiciler bir yandan da dizinin 3. sezonunda Kimsesiz Yaşar karakteriyle nam salan Olgun Şimşek'in kadroya tekrar dahil olmasını istiyor. Milyonların gönlüne taht kuran EDHO karakteri Kimsesiz Yaşar 3. sezonun final bölümünde eşiyle yurt dışına çıkmıştı. Ramo dizisinin final yapması ve yakın bir zamanda Olgun Şimşek Ramo'nun kadrosundan ayrılması üzerine bu istekler arttı.

    OLGUN ŞİMŞEK EDHO'YA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

    Ocak ayında Olgun Şimşek'in Ramo'dan ayrılması EDHO hayranlarını heyecanlandırdı. Bilindiği üzere Kimsesiz Yaşar dizinin 3. sezonunda kadroda yer alan ve sezon finali bölümünde eşiyle yurt dışına çıkmıştı.

    Özellikle senaryoda Yaşar'ı yetiştiren ve ona o adı veren Kimsesiz Doğan karakterinin dahil olması bu istekleri artırdı. İzleyiciler Kimsesiz Yaşar karakteriyle izleyicilerin gönlüne taht kuran Olgun Şimşek'in diziye geri dönmesi istiyor.

    Ancak konu hakkında henüz ünlü oyuncudan da, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayıncı kuruluşundan da bir açıklama gelmedi.

        OLGUN ŞİMŞEK'TEN KİMSESİZ YAŞAR AÇIKLAMASI

        Geçen yıl İbrahim Tatlıses, İbo Show'a konuk olan Olgun Şimşek'e "Kimsesiz Yaşar, ben hala öyle olarak biliyorum seni. Daha beyefendi geçmedim" dedi.

        Bunun üzerine 49 yaşındaki ünlü oyuncu "Kimsesiz Yaşar artık öldü gitti. Gerçi ölmedi. Güzel çalışma oldu.

        Ama bitti artık o. Şimdi Cihangir Bey artık." diyerek cevap vermişti.

            KİMSESİZ DOĞAN VE HAMDİ...

            Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ali Sürmeli'nin canlandırdığı Doğan ile Muhammed Cangören'in hayat verdiği Hamdi'nin karşılaşması izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. İlk sahnede Kimsesiz Doğan Baba'nın paralara el koyması üzerine Hamdi Korkmaz'ın "Benden çalan kimse yaşamaz" sözleri dikkat çekerken Doğan büyük racon kesti. Doğan'ın Hamdi'ye "Ben kimse değilim. Kimsesizim. Bana bir şey olmaz. Ama sen o Fetih ile iş tutar, oğullarınla da ayaklarımıza dolanırsan seni kimsesiz kalana kadar keserim. Bak, bütün soyunu sopunu diyorum. Ayağını denk al." sözleri dikkat çekti.

            İzleyiciler ikilinin sahnelerini hem televizyondan hem de YouTube ve yayıncı kuruluş ATV'nin resmi internet sitesinden defalarca izliyor ve videoların altına binlerce yorum yapıyor.

            OLGUN ŞİMŞEK KİMDİR?

            Olgun Şimşek, 1971 yılında Bursa ilinin Büyükorhan ilçesine bağlı bir köy olan Yenice'de doğmuştur. Bingöllü ilkokul öğretmeni bir baba ile Bursalı bir annenin çocuğudur. Bir kız kardeşi var. Çocukluğu Yenice köyü ve babasının tayin olduğu Afyon Dinar, Alpaslan köyünde geçmiştir. Liseye Adapazarı Harbiye Öğretmen Lisesi'nde yatılı olarak başladı ve bir sene orada okudu.

            İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 1993 yılında sinema hayatına başladı. Olgun Şimşek, tiyatroya Yılmaz Erdoğan-Demet Akbağ Tiyatrosu'nda sahnelenen Otogargara adlı oyunda rol alarak başladı.

            Televizyonda İbo Show'da İbrahim Tatlıses'in pişekarı 'Güçlü' tiplemesiyle tanındı. Yılmaz Erdoğan'ın televizyonda yayınlanan Bir Demet Tiyatro'sunda 'Kudret' tiplemesiyle de popüler oldu. Televizyon dizileri Sihirli Ceket, Yedi Numara, Beşik Kertmesi ve Alacakaranlık'ta rol aldı.

            2012 yılında Türkiye Ekonomi Bankası reklam filmlerinde oynadı. Daha önce Şebnem Sönmez ile 1994 yılında evlenen ve 2000 yılında boşanan Olgun Şimşek ikinci evliliğini 19 Kasım 2011 tarihinde Zeynep Kocabeyoğlu ile yaptı.

            Filmleri ve Dizileri

            2020 - Ramo
            2017-2018 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
            2012 - Gözetleme Kulesi
            2012 - Yalan Dünya
            2009-2010 - Kapalı Çarşı
            2005 - Beyaz Gelincik
            2005 - Kapıları Açmak
            2003 - Yazı Tura
            2003 - Alacakaranlık
            2002 - Beşik Kertmesi
            2001 - Yeşil Işık
            2000 - Yedi Numara
            1998 - Karışık Pizza
            1998 - Dış Kapının Mandalları
            1997 - Bir Demet Tiyatro
            1996 - Sihirli Ceket
            1995 - Yer Çekimli Aşklar
            1994 - Aziz Ahmet
            1994 - Gülşen Abi
            1993 - Tersine Dünya

                EDHO'DA BÜYÜK SUİKAST!

                Didem ve Hızır Ali birlikte mutlu bir hayat için evet diyerek dünyaevine girdi. Ancak bu sırada düşman yerinde durmadı. ''Musa'nın kanına kan isterim.'' diyen Rıdvan, en mutlu günlerinde Hızır Ali ve Didem'in aracına pusu kurdurdu.

                EVLATLARINA KOŞTULAR

                Olay yerine gelen Emine ise gözyaşları içinde Haşmet'i arayarak "Yavrularımıza kıydılar" dedi. Kötü haberi alan Haşmet ile Hızır Çakırbeyli evlatlarına koştu.

                HIZIR ALİ YOĞUN BAKIMDA

                Apar topar hastaneye kaldırılan Didem hayatını kaybetti. Hızır Ali'nin ise zorlu ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı.

                EDHO 195. YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

                İlyas Çakırbeyli'nin Pınar'la birlikte kurduğu oyun Ömür Çakırbeyli'nin son anda mekanı basmasıyla bozulur. Tüm düşmanlarını tek seferde temizlemeyi planlayan İlyas Çakırbeyli, sadece Rıdvan'ın oğlu Musa'yı öldürebilir.

                Oğlunun intikamını almak isteyen Rıdvan ise kana kan diyerek okları Hızır Çakırbeyli'nin oğlu Hızır Ali'ye çevirir. Kendisinden habersiz yapılan planlardan rahatsız olan Hızır Çakırbeyli, duruma el koyarak kendi oyunun kurmak için kolları sıvar.

                Haşmet Façalı, İlyas ve Ömür arasındaki gerginlik yüzünden köprüleri yıkmaya hazırdır. Fakat Didem'in aşkı, iki aile arasında yeni bir başlangıç yaptırır.

                Didem ve Hızır Ali'nin bu durumuna müdahale eden Hızır Çakırbeyli, Haşmet Façalı ile konuşarak sevenlerin kavuşmasını ister.

                Çıkan savaş yüzünden nikah merasimini evlerinin bahçesinde yapma kararı alan Hızır Çakırbeyli, oğlu Hızır Ali'ye ve Didem'e yapılacak saldırıyı yine de engelleyemez.
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                Haberler Magazin Dönerse ortalık yangın yerine döner! Ani ayrılığı hayranlarını kahretmişti! Kimsesiz Yaşar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a gelse...