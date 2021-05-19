OLGUN ŞİMŞEK KİMDİR?

Olgun Şimşek, 1971 yılında Bursa ilinin Büyükorhan ilçesine bağlı bir köy olan Yenice'de doğmuştur. Bingöllü ilkokul öğretmeni bir baba ile Bursalı bir annenin çocuğudur. Bir kız kardeşi var. Çocukluğu Yenice köyü ve babasının tayin olduğu Afyon Dinar, Alpaslan köyünde geçmiştir. Liseye Adapazarı Harbiye Öğretmen Lisesi'nde yatılı olarak başladı ve bir sene orada okudu.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 1993 yılında sinema hayatına başladı. Olgun Şimşek, tiyatroya Yılmaz Erdoğan-Demet Akbağ Tiyatrosu'nda sahnelenen Otogargara adlı oyunda rol alarak başladı.

Televizyonda İbo Show'da İbrahim Tatlıses'in pişekarı 'Güçlü' tiplemesiyle tanındı. Yılmaz Erdoğan'ın televizyonda yayınlanan Bir Demet Tiyatro'sunda 'Kudret' tiplemesiyle de popüler oldu. Televizyon dizileri Sihirli Ceket, Yedi Numara, Beşik Kertmesi ve Alacakaranlık'ta rol aldı.

2012 yılında Türkiye Ekonomi Bankası reklam filmlerinde oynadı. Daha önce Şebnem Sönmez ile 1994 yılında evlenen ve 2000 yılında boşanan Olgun Şimşek ikinci evliliğini 19 Kasım 2011 tarihinde Zeynep Kocabeyoğlu ile yaptı.

Filmleri ve Dizileri

2020 - Ramo

2017-2018 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

2012 - Gözetleme Kulesi

2012 - Yalan Dünya

2009-2010 - Kapalı Çarşı

2005 - Beyaz Gelincik

2005 - Kapıları Açmak

2003 - Yazı Tura

2003 - Alacakaranlık

2002 - Beşik Kertmesi

2001 - Yeşil Işık

2000 - Yedi Numara

1998 - Karışık Pizza

1998 - Dış Kapının Mandalları

1997 - Bir Demet Tiyatro

1996 - Sihirli Ceket

1995 - Yer Çekimli Aşklar

1994 - Aziz Ahmet

1994 - Gülşen Abi

1993 - Tersine Dünya