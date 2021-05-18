O diziler artık tarih oldu! Final dalgası hayranlarını oldukça üzdü! Geriye sadece onlar kaldı! Flaş karar, meğer...

Tek tek açıklandı! İkisi gitti kaldı geriye dokuz! Flaş karar, meğer... Haziran ayına az bir zaman kala bazı diziler teker teker final yapmaya başladı. Arıza ve Ramo dizilerinin serüveni sona erdi. Haziran ayından itibaren bazı diziler ekranlardaki serüvenine son verecek. Aynı zamanda öyküsü devam eden diziler reyting yarışında serüvenini sürat kesmeden sürdürecek. Daha şimdiden bu sene final yapacak diziler kulislerde sık sık konuşuluyor. Aşinayı üzere Show TV, TV8, ATV, Kanal 7, Star TV ve Kanal D ekranlarında pek çok dizi izleyici karşısına çıkıyor
Ayrıca kuliste konuşulanlara göre Show TV ekranlarında heyecanla takip edilen Çukur dizisiyle ve TRT 1 ekranlarında son dönemde reytinglerinde büyük bir düşüş yaşayan Payitaht Abdülhamid dizisinin final yapacağına kesin gözle bakılıyor.
FİNAL YAPACAK DİZİLER
İşte final yapacak o dizilerin isimleri:
ÇUKUR
Ekran macerasına 23 Ekim 2017'de başlayan Çukur dizisi, en baştan planlandığı gibi 4. sezonunda final yapacak. Çukur dizisi mayıs sonu seyircisine veda edecek.
Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu dizinin final tarihini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.