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    • Magazin
    • 15.05.2021 15:59
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    • 15.05.2021 15:59
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    Hıyanet toz gibidir konacak yer arar! : Tuğyan edip haddini aşacak

    Adeta her bölümüyle heyecanı doruklara tırmandıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas Çakırbeyli'nin düşmana karşı kurduğu planı olay oldu. "Çatışmaya mı hasretiz?" diyen İshak Hızır ile yaptığı ittifakın neticesinde Sezai'yi Tufan ve İdris'e tuzak kurduğu esnada ele geçirerek masaya teslim ettti. Haşmet'in ölümünü oylamamak için liderliği ağabeyi Hızır'a devreden İlyas Çakırbeyli Volkan ve Rıdvan'ın oğullarını ele geçirmek için muhteşem bir plan yaptı. Ancak Ömür Façalı'nın bir anda mekana gelmesi tüm planları altüst etti ve Volkan oradan hemen uzaklaştı. Heyecanın giderek arttığı bölüm biter bitmez için bekleyiş sürüyor.

    takvim.com.tr
    EDHO 195. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Ömür Façalı, İlyas Çakırbeyli ve Haşmet Façalı gerilimin bir üst boyuta çıktığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde masada ortalık karıştı ve silahlar çekildi. Kendisine herkesin içerisinde kafa atarak hakaret eden Haşmet'e kin güden İlyas Çakırbeyli sırf onun ölümünü oylamamak için masayı terk etti ve liderliği bıraktı. İlyas "Ben söyleyeceklerimi söyleyip müsaadenizi isteyeyim. Ben artık bu masanın lideri olarak oturmamın doğru olmadığını düşünüyorum." sözleriyle liderliği ağabeyine devretti. Masada Doğan Baba başta olmak üzere herkes İlyas'ı haklı buldu. Suçlu olduğunu kabul etmeyen ve bu uğurda herkesle hasım olmayı göze alan Haşmet ve Hızır arasında büyük gerilim yaşandı. Ömür'ün planları bozduğu son bölümden sonra EDHO 195. bölüm fragmanı için heyecan zirvelere ulaştı.

    "BUNA CEVAP VERMEM İCAP EDER"

    İlyas toplantıda "İlyas "Ben söyleyeceklerimi söyleyip müsaadenizi isteyeyim. Ben artık bu masanın lideri olarak oturmamın doğru olmadığını düşünüyorum. Ben lideri olarak oturduğum masada hakarate ya da saldırıya uğrarsam eğer buna cevap vermem icap eder." diyerek liderliği Hızır Reis'e bıraktı.

    YAMAN KORKMAZ'IN PLANI

    Ortak düşmana karşı İshak ve ekibiyle el sıkışarak birlikte mücadele etmeye karar veren Hızır Çakırbeyli, attığı bu adım sayesinde Yaman Korkmaz ve ailesinin hayatını kurtarır.

    İshak'ın verdiği istihbarat sayesinde yapılacak baskını dakikalar önce haber alan Yaman Korkmaz ve ailesi çatışmadan sağ kurtulur.

        Bu kurtuluşun en büyük etkeni ise haber vermekle yetinmeyip Yaman Korkmaz'ın yardımına koşan İshak olur.

        Ömür Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli arasındaki gerilim tüm aileyi sarar. Haşmet Façalı'nın olayı anlamadan İlyas Çakırbeyli'ye attığı kafa, artık aile meselesi olmaktan çıkar ve masanın konusu haline gelir.

        Hızır Çakırbeyli'nin ortamı yumuşatması için topladığı masada İlyas Çakırbeyli'nin tavrı net olur. Geri adım atmayan Haşmet Façalı ise tüm masayı karşısına alır.

            Eşinden boşanmak üzere olan İlyas Çakırbeyli ise yaşadığı bunalım yüzünden gözünü karartır ve ölmek pahasına düşmanı tek tek indirmeye yemin eder. İlyas Çakırbeyli'nin bu planlarında en büyük destekçisi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.

            Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin ölümüyle tüm ailesini koruma altına alır. Dostlarının desteğiyle düşmanına darbe vurmaya hazırlanan Hızır Çakırbeyli, bir yandan da kardeşi İlyas yüzünden güç kaybeder.

            Façalılar'dan kız alarak akraba olan Çakırbeyli'ler, Alpaslan'ı ayağa kaldıran Pınar yüzünden gerginlik yaşarlar.
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            Haberler Magazin Hıyanet toz gibidir konacak yer arar! EDHO 195. bölüm fragmanı: Tuğyan edip haddini aşacak