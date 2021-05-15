Ömür Façalı, İlyas Çakırbeyli ve Haşmet Façalı gerilimin bir üst boyuta çıktığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde masada ortalık karıştı ve silahlar çekildi. Kendisine herkesin içerisinde kafa atarak hakaret eden Haşmet'e kin güden İlyas Çakırbeyli sırf onun ölümünü oylamamak için masayı terk etti ve liderliği bıraktı. İlyas "Ben söyleyeceklerimi söyleyip müsaadenizi isteyeyim. Ben artık bu masanın lideri olarak oturmamın doğru olmadığını düşünüyorum." sözleriyle liderliği ağabeyine devretti. Masada Doğan Baba başta olmak üzere herkes İlyas'ı haklı buldu. Suçlu olduğunu kabul etmeyen ve bu uğurda herkesle hasım olmayı göze alan Haşmet ve Hızır arasında büyük gerilim yaşandı. Ömür'ün planları bozduğu son bölümden sonra EDHO 195. bölüm fragmanı için heyecan zirvelere ulaştı.

"BUNA CEVAP VERMEM İCAP EDER"

İlyas toplantıda "İlyas "Ben söyleyeceklerimi söyleyip müsaadenizi isteyeyim. Ben artık bu masanın lideri olarak oturmamın doğru olmadığını düşünüyorum. Ben lideri olarak oturduğum masada hakarate ya da saldırıya uğrarsam eğer buna cevap vermem icap eder." diyerek liderliği Hızır Reis'e bıraktı.