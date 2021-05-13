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    • Magazin
    • 13.05.2021 22:25
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    • 13.05.2021 22:25
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    Bu ikili olay yaratır! : Kafasından çizip attı sonu ölüm

    Haşmet ve İlyas geriliminin yine tırmandığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas ve İshak karşılaşması nefes kesti. Yaman sayesinde Hızır Çakırbeyli ve dostlarıyla anlaşma yapan İshak Tipi'nin katlinden sorumlu olan Sezai'yi yakalayarak masaya teslim etti. Öncesinde İlyas ve Haşmet arasında gergin anlar yaşanırken İlyas infaz kararını Haşmet'ten kullanmamak için masanın liderliğini tekrar ağabeyi Hızır'a devretti. Baştan Doğan Baba olmak üzere tüm masa üyeleri İlyas'ı desteklerken Haşmet Façalı'nın herkesi şaşırtan tavırları gelecek haftaki bölüm için izleyicileri heyecanlandırdı. İzleyiciler şimdi nı bekliyor.

    takvim.com.tr
    EDHO 195. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. sezonuyla nefes kesmeye devam ediyor. İzleyiciler bu haftaki bölümden sonra "İlyas-İshak ikilisi olay yaratır!" yorumlarını sıkça yaptı. Dizinin bu hafta izleyici karşısına çıkan bölümünde haksız yere suçlanan İlyas Çakırbeyli masa toplantısında Haşmet Façalı ile gergin anlar yaşadı. İlyas toplantıda "İlyas "Evet ağabey. Madem planlar yapmışsın, herkes de sonuçlardan memnun. Ben söyleyeceklerimi söyleyip müsaadenizi isteyeyim. Ben artık bu masanın lideri olarak oturmamın doğru olmadığını düşünüyorum. Ben lideri olarak oturduğum masada hakarate ya da saldırıya uğrarsam eğer buna cevap vermem icap eder." diyerek liderliği Hızır Reis'e bıraktı. Bölüm sonrası milyonlarca izleyici Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. bölüm fragmanına odaklandı.

    YAMAN KORKMAZ'IN PLANI

    Ortak düşmana karşı İshak ve ekibiyle el sıkışarak birlikte mücadele etmeye karar veren Hızır Çakırbeyli, attığı bu adım sayesinde Yaman Korkmaz ve ailesinin hayatını kurtarır.

    İshak'ın verdiği istihbarat sayesinde yapılacak baskını dakikalar önce haber alan Yaman Korkmaz ve ailesi çatışmadan sağ kurtulur.

    Bu kurtuluşun en büyük etkeni ise haber vermekle yetinmeyip Yaman Korkmaz'ın yardımına koşan İshak olur.

        Ömür Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli arasındaki gerilim tüm aileyi sarar. Haşmet Façalı'nın olayı anlamadan İlyas Çakırbeyli'ye attığı kafa, artık aile meselesi olmaktan çıkar ve masanın konusu haline gelir.

        Hızır Çakırbeyli'nin ortamı yumuşatması için topladığı masada İlyas Çakırbeyli'nin tavrı net olur. Geri adım atmayan Haşmet Façalı ise tüm masayı karşısına alır.

        Eşinden boşanmak üzere olan İlyas Çakırbeyli ise yaşadığı bunalım yüzünden gözünü karartır ve ölmek pahasına düşmanı tek tek indirmeye yemin eder. İlyas Çakırbeyli'nin bu planlarında en büyük destekçisi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.

            Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin ölümüyle tüm ailesini koruma altına alır. Dostlarının desteğiyle düşmanına darbe vurmaya hazırlanan Hızır Çakırbeyli, bir yandan da kardeşi İlyas yüzünden güç kaybeder.

            Façalılar'dan kız alarak akraba olan Çakırbeyli'ler, Alpaslan'ı ayağa kaldıran Pınar yüzünden gerginlik yaşarlar.
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