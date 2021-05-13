Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. sezonuyla nefes kesmeye devam ediyor. İzleyiciler bu haftaki bölümden sonra "İlyas-İshak ikilisi olay yaratır!" yorumlarını sıkça yaptı. Dizinin bu hafta izleyici karşısına çıkan bölümünde haksız yere suçlanan İlyas Çakırbeyli masa toplantısında Haşmet Façalı ile gergin anlar yaşadı. İlyas toplantıda "İlyas "Evet ağabey. Madem planlar yapmışsın, herkes de sonuçlardan memnun. Ben söyleyeceklerimi söyleyip müsaadenizi isteyeyim. Ben artık bu masanın lideri olarak oturmamın doğru olmadığını düşünüyorum. Ben lideri olarak oturduğum masada hakarate ya da saldırıya uğrarsam eğer buna cevap vermem icap eder." diyerek liderliği Hızır Reis'e bıraktı. Bölüm sonrası milyonlarca izleyici Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. bölüm fragmanına odaklandı.

YAMAN KORKMAZ'IN PLANI

Ortak düşmana karşı İshak ve ekibiyle el sıkışarak birlikte mücadele etmeye karar veren Hızır Çakırbeyli, attığı bu adım sayesinde Yaman Korkmaz ve ailesinin hayatını kurtarır.